L’actriu Aida Quintana, de la Jonquera, encara té molt present tot el que ha viscut a principis de maig entre les aigües fredes que banyen Roses, Cadaqués i Barcelona i els aires de tramuntana: quatre dies de rodatge «molt intensos» però amb un resultat espectacular que ara tothom pot admirar des de qualsevol plataforma, el nou anunci de l’estiu d’Estrella Damm. «Va ser una experiència molt bona i diferent, amb un equip reduït i la possibilitat de conèixer la Bad Gyal, amb qui vaig coincidir un dia i de qui soc molt fan», rememora Quintana qui és molt conscient de la repercussió que pot tenir aquest treball i com pot ajudar-la a seguir «trobant el meu lloc» dins el sector.

L’anunci d’Estrella Damm, que pren forma de curtmetratge dirigit per Oriol Villar, és molt més que un anunci, diu Quintana. Això ho saben tots els actors i actrius que es presenten cada any al càsting per si tenen sort de ser escollits com ha estat ella o la resta de l’equip entre els quals hi havia Bárbara Mestanza, Santos Adrián, Adriana Fornés, Gerard Clavell, Ostap Sokhatskyy, Gemma Ortega, Óscar Kapoya, Aleix Lorente, Kenny Álvarez, Mel Sukro i Júlia Godino. «Tots ens vam fer molt amics i teníem moltes ganes que sortís perquè tothom el veiés», confirma.

El cert és que l’anunci no ha passat desapercebut, com sí sol succeir sovint als curts que Quintana protagonitza o dirigeix, un gènere «al qual no se li presta l’atenció suficient». L’actriu empordanesa fa sis anys que viu a Madrid, on es va formar i des d’on lluita per anar-se fent un lloc, principalment en el teatre i, si hi ha sort, entrar en alguna sèrie de televisió. El seu idil·li amb aquest món, però, és recent, ja que va estudiar biomedicina a Barcelona i va estar un any als Estats Units d’intercanvi. Va ser allà on, participant en un musical, es va adonar que aquell era el camí que volia seguir. «Se’m van obrir moltes possibilitats, allà tenen una mentalitat de seguir els seus somnis. I això era una cosa que duia molt endins, mig en secret tot i que la gent sabia que m’agradava molt el cinema, però allà vaig agafar la força, vaig superar la timidesa per dir que volia ser actriu».

En retornar a Barcelona va començar a estudiar i, tot seguit, ja marxava a Madrid on va ingressar a l’Estudio Corazza, una escola d’interpretació per on han passat noms com Javier Bardem o Elena Anaya. «Mai havia pensat acabar a Madrid, però la gran majoria de càstings de sèries i cinema es fan aquí, encara que es rodin fora», explica Quintana, una intèrpret molt versàtil que tant participa en videoclips -entre ells els d’Huntza i Julieta Venegas i dels Catarres-, fa teatre, concerts com dirigeix i escriu. En aquest sentit, comenta que està acabant d’escriure el guió del seu primer curt que també vol dirigir i pel qual busca finançament: «Vull explicar històries que no s’expliquen des d’una perspectiva de gènere i de la classe social de la qual vinc». Tot plegat neix de la necessitat de crear per poder actuar: «Els actors hem de ser molt proactius, estar a casa és una tortura».