La Cate acull des d'aquest dijous 8 de juny l'exposició «El Castell de Sant Ferran de fa 100 anys».

Aquesta mostra, dissenyada i muntada per Joan Carné, Joan Cos i Josep Fajol, compta amb un total de quaranta-quatre postals del fons de la família Fajol, el qual disposa d'unes dues-centes postals més de la fortalesa.

D'aquestes, vint-i-quatre són editades per L. Roisin. Fajol explica que «quan vam tenir totes les postals ens vam adonar que en Roisin feia un recorregut perfecte per tot el castell i vam decidir que l'exposició comptés principalment amb les seves obres i complementar-la amb postals d'altres editors figuerencs per mostrar detalls que no s'aprecien a les seves o que directament no va retratar».

En aquestes postals s'hi pot veure com era el Castell de Sant Ferran quan tenia una forta activitat: la vida quotidiana, els presos del penal, els tallers d'artesania que feien els reclusos o diferents espais de la fortalesa, com els lavabos dels presos o la portalada desapareguda durant la voladura del 1939. Josep Fajol, exposa que: «Fins i tot en algunes d'aquestes imatges s'hi pot arribar a veure com les senyores pugaven al Castell per anar a buscar la feina que havia fet el pres, perquè el pres feia coses de llauna, cistells, vestits... i la senyora ho venia a Figueres. Hi ha molts presos que van aprendre l'ofici, o que ja el tenia après, i que van agafar fama com a artesans i van establir-se a la ciutat. Si anéssim gratant, la família de més d'un conegut prové d'aquí».

Per la seva banda, Joan Cos destaca que «no podem oblidar que Figueres aleshores tenia entre set i vuit mil habitants i al Castell hi va arribar a haver mil presos, la qual cosa era un impacte molt fort».

L'exposició de postals es complementa amb textos escrits per l'historiador Albert Testart i pel militar, advocat i historiador Carlos Díaz Capmany, tots dos presents a l'acte d'inauguració que va aplegar desenes de persones.