Un any més la Revolució Jove de Vilafant celebrarà la Revolució Fest. Enguany està previst que es celebri el dia 15 de setembre, però des de l'organització ja han començat a posar en marxa els engranatges pel que diuen que «serà la millor festa per acabar el millor estiu».

Des d'aquesta associació juvenil de Vilafant fan una crida perquè totes aquelles persones que tinguin un grup de música o els hi agradi cantar actuïn en aquest esdeveniment festiu. Per fer-ho demanen que aquells que ho vulguin els hi enviïn vídeos cantant al seu compte d'Instagram @revoluciojovevilafant.

En una publicació a les xarxes socials, reivindiquen les artistes que van actuar l'any passat en aquesta festa tot dient: «Volem conèixer veus tan impressionants com les descobertes l'any passat! Naiara López, Emma Grau i Aron Salinas».