Roses torna, un any més, a rendir-se als encants de les flors. Ho fa de la mà de la Fira de la Rosa que desplega els seus encants entre aquest dijous i fins diumenge. Al llarg d’aquests quatre dies, els visitants podran contemplar i participar d’un munt de propostes al voltant de l’univers floral: des de les tradicionals catifes florals de Corpus als carrers, animacions, tasts gastronòmics fins a còctels i un concurs fotogràfic.

El tret de sortida es dona dijous quan els establiments comercials i associacions ornamenten carrers del centre, amb un important protagonisme del carrer Doctor Pi i Sunyer, oferint un magnífic passeig i mosaic de colors i olors que es mantindrà també tot el divendres. Hi haurà altres protagonistes i altres espais durant el cap de setmana, com la plaça de l’Església amb les composicions confeccionades pels alumnes del Cicle d’Activitats Comercials del Centre Escolar Empordà i per Càritas, i el Mercat Municipal amb la decoració dels alumnes del Cicle d’Activitats Comercials. Val a dir que, en el darrer moment, ha caigut del cartell la composició floral i exposició de Roses a la Suf, ja que el concurs va quedar desert.

La fira inclou altres al·licients. Així, la rambla Riera Ginjolers acollirà tallers infantils, Ludiespai amb jocs gegants infantils, la 16a trobada de puntaires i nombrosos espectacles que alternaran teatre còmic, màgia, circ, música i malabars, tant matí com tarda. A més, dissabte a tres quarts de deu del vespre, la plaça del Teatre acollirà l’espectacle musical Divinas d’Agombola Serveis Culturals. D’altra banda, a l’alçada del safareig municipal s’instal·larà l’espai gastronòmic on cinc restaurants locals oferiran tasts, es repeteixen els menús gratuïts per totes les dones que es diuen Rosa i derivats i fins diumenge se serviran còctels inspirats en el món floral.