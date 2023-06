El concert que ofereix el guitarrista francès Glenn Bargain interpretant peces de compositors espanyols, aquest dimarts, a les 9 del vespre, a la Basílica de Castelló d’Empúries, dona el tret de sortida al Mediterranean Guitar Festival. Serà la primera de les vint-i-tres actuacions que s’han programat a Castelló i que se sumen als altres concerts –cent cinquanta en total– que oferiran intèrprets nacionals i internacionals a les esglésies de Llançà, el Port de la Selva, l’Estartit, Sitges, Lloret de Mar, Calella, Calafell i Coma-Ruga.

Com han avançat els organitzadors, enguany actuaran en el festival quaranta formacions diferents, entre les quals destaquen figures de reconegut prestigi com Ana Vidovic, que ha estat considerada per la crítica especialitzada com la millor guitarrista clàssica de l’actualitat. A Castelló d’Empúries, està previst que hi actuï el dimarts 8 d’agost. També passaran per la Basílica castellonina, l’Orquestra del Maresme amb la guitarra solista del nord-americà Celil Refik Kaya, que interpretaran el conegut Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, l’Orquestra de guitarres de Barcelona amb més de vint guitarristes, Javier Gavara amb el seu Tribut a Paco de Lucía, la Camerata Venezia interpretant Les 4 estacions de Vivaldi, Guillem Pérez-Quer, Ekaterina Zaytseva, entre altres. Les entrades ja es poden adquirir en línia o els dies dels concerts.