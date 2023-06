El festival de dansa i moviment al carrer Figueres es MOU arriba als deu anys consolidat com un dels esdeveniments de dansa de referència del país, amb un elevat grau de reconeixement tant per part del públic com de la premsa especialitzada. Del 27 de juny al 2 de juliol, s'han programat vint-i-cinc activitats a l’espai públic, la majoria gratuïtes, amb la voluntat d’apropar aquesta expressió artística a tothom. Enguany, es potencien els espectacles participatius que es desenvoluparan amb la col·laboració de diversos col·lectius de Figueres i l’Alt Empordà com l’espectacle de dansa vertical Fargar, una proposta de la companyia Berta Baliu que comptarà amb la participació de la Colla Castellera de Figueres o la peça de dansa-perfomance de caràcter inclusiu Las Muchísimas, de la companyia Maria Antònia Oliver, protagonitzat per un grup de dones empordaneses que passen dels seixanta anys on ha col·laborat Figueres Escena. Una altra proposta participativa fomentarà l'intercanvi entre els artistes del Col·lectiu Big Bouncers i un grup de persones voluntàries locals per tal de crear una peça única entre els materials físics i els espais en els quals s’actua.

De la programació, que es concentrarà entre la plaça de l’Ajuntament, la plaça de l’Escorxador, la Rambla, o l‘espai cultural La Cate, entre altres, també destaquen dos espectacles de gran format. D’una banda, la peça de la companyia francesa Bivouac que torna al festival per estrenar el seu nou espectacle: una exploració acrobàtica de la relació entre el temps i l'espai en un dispositiu escultòric evolutiu experimental, amb dos ballarins i un acròbata de perxa xinesa que encarnen tres individus perduts en aquest no-lloc suspès. De l’altra, l’espectacle de cloenda d’aquesta edició, Gran Bolero, una peça del reconegut coreògraf Jesús Rubio Gamo, protagonitzada per dotze intèprets en una coproducció de Teatros del Canal de Madrid i del Mercat de les Flors de Barcelona, que es podrà veure en un escenari creat per a l’ocasió al Castell de Sant Ferran i amb el fons musical d’El Gran Bolero de Ravel. Com és habitual, la majoria de les propostes són de petit i mitjà format. De la resta de la programació, destaca l’actuació de la companyia vasca Led Silhoutte que presenten Los Perros, amb coreografia de Marcos Morau; el muntatge El dia que va morir l’últim panda del col·lectiu Projecte Ingenu; l’espectacle Moon / Cabinet of lunar wonders, de la companyia francesa Barks; o la peça de dansa i teatre Nest, una impactant proposta de Marie Gyselbrecht. El festival, un any més, promou el treball en xarxa amb diversos equipaments de la ciutat per sumar sinergies que permetin programar espectacles amb valor afegit. En aquest àmbit, es progama Bestiari Dixit, un espectacle de Maria de Querol i Urša SeKirnik que forma part del cicle Balla’m un llibre i que tindrà lloc a la Biblioteca de Figueres, impulsat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. Amb la col·laboració amb el Museu de l’Empordà, el festival també programa la peça Les hereves, dels germans Guillem i Pol Jiménez, i les germanes Lorena i Marta Nogal amb música en directe de Cristina López. Suport a la creació Una altra de les línies de treball destacades del Figueres es MOU és el suport a la creació contemporània de dansa. El festival tornarà a acollir enguany la residència de companyies o artistes que s’instal·laran al Castell de Sant Ferran de Figueres per ultimar les seves noves propostes, que estan en diferents estadis de creació i producció. Al llarg del festival s’hi podran veure diverses mostres del procés i el públic podrà gaudir d’un primer tast dels espectacles. Amb la col·laboració del Consorci del Castell de Sant Ferran, el programa Suport a la creació acollirà les residències del ballarí i coreògraf Magí Serra que està treballant la peça Condens, una reflexió sobre com habitem els espais que estrenarà al Mercat de les Flors de Barcelona; de l’artista Àfrica Llorens (Moll de l’ós) que ultima la seva proposta Foradada, inspirada en una llegenda de la muntanya de Montserrat que combina artesania, circ i tradició, i que va presentar a la Fira Mediterrània; i de la companyia Irregulars (amb les ballarines Idolina Massa, Laia Vancells, Emma Pocq, Maria Fernanda Soberon i Azucena Momo) que estan treballant la peça Musa, una crida a la natura que hibrida poesia i dansa. Amb aquesta iniciativa, el Figueres es MOU pretén també propiciar un diàleg entre el públic i les artistes participants. A banda d’aquestes residències, la companyia Berta Baliu i el col·lectiu Big Bouncers també aprofitaran el seu pas pel festival com a part del procés creatiu dels seus nous espectacles que encara no s’han estrenat. El festival també acollirà diversos dels espectacles del circuit d’aquest any de la plataforma espanyola de festivals de dansa en espais no convencionals Red AcieloAbierto. Documentals vinculats a la dansa Amb la col·laboració de Cineclub Diòptria, el festival acull enguany la projecció de dos documentals. De fet, la programació s’iniciarà a l’espai cultural La Cate amb el film Bailar la locura, dirigit per Marta Espar i Maiol Virgili que ens apropa a la història de tres ballarines i tres dones diagnosticades amb un trastorn mental que exploren els límits entre la bogeria i el seny per crear una coreografia de dansa. Després del film, en el mateix espai, les tres ballarines de la companyia Amaiur Lluaga que protagonitzen el documental representaran la peça concebuda que porta per títol J-AhO! II: qui està boig, tu o jo?. L’altra documental que es podrà veure durant el festival és Pina, del director i guionista alemany, Win Wenders, que a través d’aquesta cinta ret homenatge a una de les grans icones de la dansa contemporània. Deu anys en dansa Impulsat per la cooperativa Agitart, el festival programa actuacions companyies nacionals, espanyoles i internacionals per mostrar la diversitat artística de la dansa d’arreu amb una oferta d’espectacles innovadors i sorprenents per a tota mena de públics. Creat l’any 2014, el festival manté la seva filosofia inicial d’apropar el llenguatge de la dansa i el moviment a la ciutadania a través de la programació, la formació, la sensibilització i el suport a diversos projectes vinculats al món de la dansa. Figueres es MOU rep el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Ministeri de Cultura y Deporte. El festival forma part de les plataformes Red AcieloAbierto i Arts de Carrer de Catalunya.