Fundació MAPFRE ha presentat avui, 6 de juny, les exposicions Tina Modotti i La Catalunya de Jules Ainaud (1871-1872), que es podran visitar fins al 3 de setembre, al centre de fotografia KBr, situat a Avinguda Litoral, 30, a Barcelona.

Tina Modotti

La vida de Tina Modotti va estar marcada per alguns dels fets històrics més importants de les dècades de 1920 i 1930. La vida nòmada i la seva agitada militància política van provocar que Modotti abandonés sobtadament molts dels països on va viure, fet que, com assenyala la comissària de la mostra Isabel Tejeda, «descontextualitza i desordena la seva producció, impossibilitant datar amb exactitud nombroses de les seves imatges», si bé es pot afirmar que gairebé tota la seva obra fotogràfica es va produir entre el 1923 i el 1930.

Durant aquests anys mexicans i després del seu aprenentatge amb Weston, l'artista va evolucionar des de la perfecció del formalisme fins a una perspectiva diferent i personal condicionada per la seva manera de veure la vida, com a emigrant, dona i militant política, en què destaca la seva atracció per l'artista ésser humà i les injustícies socials.

Va retratar les condicions precàries dels treballadors, les desigualtats i la misèria de les àrees urbanes. També es va centrar en les dones i en el seu paper dins de la comunitat, també en les formes i els símbols de l'emancipació de la classe treballadora. En el seu afany per despertar consciències, Modotti va realitzar imatges que denuncien les injustícies i honren els desposseïts, algunes amb un fi propagandístic que tenen com a destinació la seva impressió en publicacions i revistes.

L'exposició que presenta Fundació MAPFRE està formada per unes 240 fotografies, la majoria còpies d'època, que s'agrupen en quatre seccions: Primers anys: d'Údine a Los Angeles, Mèxic a l'altra banda de la càmera, Fotografia i Compromís polític i el pas a l'acció política: l'Espanya en guerra.

A més de posar èmfasi en la relació amb Espanya, la mostra fa una reconstrucció de la figura de Modotti, tant en la seva faceta d'artista/fotògrafa com en la de revolucionària/militant antifeixista. A més, es presenta una extensa quantitat de material documental i una de les pel·lícules que Modotti va protagonitzar a Hollywood. El recorregut es completa amb obres de fotògrafs del seu entorn proper, com ara Edward Weston.

La Catalunya de Jules Ainaud (1871-1872)

Aquesta mostra, que continua la línia de programació expositiva iniciada per la Fundació MAPFRE amb el desig d'aprofundir en el coneixement dels arxius i fons fotogràfics, presenta l'obra fotogràfica que Jules Ainaud va fer durant el viatge per Catalunya entre el 1871 i el 1872. L'exposició restitueix així la seva legítima autoria i fa conèixer el treball d'aquest fotògraf.

Ja fa més de cent cinquanta anys que el conjunt de fotografies que Jules Ainaud va fer a Catalunya per encàrrec de la casa Laurent, es van poder veure, per primera i única vegada fins ara, a l'Ateneu Barcelonès. Igual que les fotografies de la zona de Llevant comercialitzades per aquesta firma, aquest interessant conjunt d'imatges es va considerar durant molt de temps obra del mateix Jean Laurent. "avui (…) amb l'evidència documental sobre la taula, es pot afirmar que Jules Ainaud va ser l'autor efectiu d'aquelles preses realitzades en aquesta zona que la casa J. Laurent va comercialitzar als catàlegs de 1872 i 1879" assenyala el comissari de la mostra, Jep Martí Baiget.

La firma J. Laurent per a la qual va treballar Ainaud va ser fundada a Madrid el 1856 pel francès Jean Laurent, i representa el principal exemple a Espanya de l'aparició i el desenvolupament, des de mitjans del segle XIX, d'empreses destinades a satisfer la cada vegada més intensa demanda d'imatges fotogràfiques, de retrats particulars però també de reproduccions d'obres d'art, paisatges i vistes de ciutats i monuments.

L'exposició presenta cent còpies d'època en paper a l'albúmina a partir de negatiu de vidre al col·lodió humit. A més, aplega catorze vistes estereoscòpiques i tretze reproduccions dels negatius en plaques de vidre d'aquestes vistes que permeten apreciar la riquesa de detalls de la imatge en comparació de les obres en paper. Totes aquestes fotografies estaven incloses als catàlegs que l'empresa de Laurent va utilitzar per comercialitzar-lo entre 1872 i 1879. El recorregut es completa amb un retrat a l'oli d'Ainaud, l'únic que es conserva, documentació i quatre cartes que parlen sobre el viatge que l'autor va fer per Catalunya els anys 1871 i 1872.