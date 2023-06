El diumenge quatre de juny teniu una cita a Terrades que marca l’arribada de l’estiu, la vint-i-sisena edició de la Fira de la Cirera. Els carrers de la vila es tornaran a omplir de gent per passejar i tastar aquesta cirera cultivada a l’Empordà, un fruit molt apreciat i de gran qualitat, a les parades dels mateixos productors.

Durant tot el dia, a part de les parades de cireres, els visitants també podran gaudir i comprar al mercat d’artesania amb què s’acompanya aquesta jornada. Per als més petits, hi ha un espai de jocs inflables on s’ho passaran d’allò més bé.

Música, ball i castells

En aquest esdeveniment, també hi participen diverses entitats del municipi i de la comarca. Així, la fira arrenca a dos quarts de nou del matí amb la XI Cursa de Muntanya Cirera de Terrades organitzada per l’entitat Aferrats. La carrera consta de dues modalitats: la llarga, de dinou quilòmetres, i la curta, de tretze. A dos quarts de dotze actuaran els alumnes de l’escola de ball Ballem Junts i, en acabat, es realitzarà una classe de ball per als presents. Seguidament, la Xaranga Bufatramuntana oferirà una actuació musical que farà vibrar a tothom. A les cinc de la tarda, serà el torn de la Colla Castellera de Figueres que oferirà una demostració de castells.

Vida rural de Terrades

La Fira de la Cirera ens permet gaudir d’un petit poble, situat a dotze quilòmetres de Figueres, que ha sabut guardar l’essència de la seva vida rural. És un poble tranquil, predominantment agrícola i ramader, i gaudeix d’un clima agradable i molt favorable per al cultiu del cirerer, la qual cosa ha permès que les cireres de Terrades gaudeixin d’una qualitat excel·lent i siguin especialment apreciades arreu dels mercats i en el món de la gastronomia.

Un dels atractius que té el municipi per a aquells qui el visiten és el de passejar pels seus carrers tot observant algunes de les cases que encara es mantenen fidels a la pedra i al seu color terrós, que fan que tot el conjunt agafi un caire rural. L’hospitalitat de la seva gent està assegurada.