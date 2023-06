Seguint la tendència d’apostar per la creació pròpia, iniciada l’any passat amb Merèixer, d’Èric Domene, la companyia figuerenca A Mossegades estrena Injust, el primer text teatral de Biel Riera (Figueres, 2001), qui també el dirigeix. La producció, que s’inspira en els thrillers policíacs dels anys 90 i que reflexiona sobre la justícia com a eina i com aquesta s’executa, es presenta divendres i dissabte, a les 8 del vespre, i diumenge, a les 6 de la tarda, al Casino Menestral Figuerenc.

A l’hora d’explicar la matriu del text, Biel Riera es remunta a dues pel·lícules referents en el gènere que el van apassionar: Seven i Sospechosos habituales. Tot i no beure directament d’elles, sí que ha recollit algunes idees i, fins i tot, l’estil per recrear l’argument d’Injust, que va sorgir a raig, a partir d’un esquema mental molt clar, però que es va anar polint a posteriori. «Un investigador dels Mossos d’Esquadra rep la notícia que un antic cap seu ha sigut assassinat i apareix algú inesperat que complicarà les coses», avança l’autor, que aposta per «jugar amb el misteri, fer dubtar l’espectador o preguntar-se el perquè d’algunes situacions i les intencions dels personatges».

Per a Biel Riera, aquesta és una prova de foc. Val a dir que la seva aproximació a les arts escèniques és autodidacta i que el teatre, per a ell, «és un hobby». Tot i això, la companyia es marca una autoexigència en tots els seus muntatges on l’elenc en ple s’implica al màxim. Els actors que donen vida a aquesta nova producció d’A Mossegades, i que ja ultimen els darrers assaigs a l’espai escènic del Casino, són Lluís Alsina, Laia Arbossé, Alira Borràs, Èlia Cobos, Èric Domene, Iris Fàbrega, Anna Jiménez i Jordi Martínez.