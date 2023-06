L’esperit sardanista escalfa motors a l’Escala pel 48è Aplec de la Sardana que se celebrarà el diumenge 4 de juny. I ho començà a fer el dissabte 27 de maig amb la presentació del llibre Pep Ventura. Del mite a la realitat, a l’Alfolí de la Sal amb la participació del seu autor, Jaume Nonell, i de Jordi Gallegos, col·laborador d’aquesta obra i president de l’Agrupació Sardanista Avi Xaxu. A més, el mateix dia al vespre, el Cor Indika i el grup Oreig de Mar van realitzar el Cercabars, en el qual van cantar davant dels diferents establiments de la zona de la platja de les Barques que col·laboren amb aquest esdeveniment.

Com cada any, l’Aplec ha buscat retre homenatge a alguna persona i enguany ho farà a tres: a Lluís Albert, Margarida Roca i Josep Clos. «Commemorarem el centenari del naixement del mestre Lluís Albert i els setanta-cinc anys de l’inici del ball de danses catalanes a l’Escala, gràcies al mateix mestre ja esmentat i a Josep Clos i Margarida Roca», explica Jordi Gallegos, qui recorda que «ens han deixat de manera molt seguida, Albert el 2021, Roca el 2022 i Clos el 2023».

Per aquestes efemèrides, la Sala del CER acollirà el dia 3 de juny dos quarts d’una del migdia la xerrada 75 anys de ballets a l’Escala. Lluís Albert, Josep Clos i Margarida Roca, ànimes dels esbarts escalencs. En aquesta conferència, hi intervindran Montserrat Clos, filla de Josep Clos i Margarida Roca i actual directora del grup de danses La Farandola; Joan Gómez, president de l’Obra del Ballet Popular, músic i director musical de l’Esbart Català de Dansaires «en el qual hi va ballar Lluís Albert en els seus inicis als anys 40 quan residia a Barcelona», explica Gallegos, el qual també hi prendrà la paraula.

A més, a dos quarts de sis de la tarda del mateix dissabte es faran ballets catalans amb el Grup de Danses la Farandola a la plaça de la Sardana, a la Platja. S’hi ballaran el Rotlletó del Pallars, les Majorales d’Ulldemolins (Priorat), la Bolangera de Castellbó (Alt Urgell), les Danses de Vilanova i la Geltrú (Garraf), l’Indiot de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i la Farandola de l’Escala. També es ballaran sardanes amb la cobla La Principal de Cassà.

Sardanes locals prèvies

El divendres 2 de juny, la Batuscala farà una cercavila popular per diferents establiments de la Platja i de la Riba a partir de dos quarts de nou del vespre, «perquè, encara que no tinguin res a veure amb les sardanes, nosaltres sempre tenim molta relació amb les entitats del poble que fan música», justifica el president de l’Agrupació Sardanista Avi Xaxu.

Per tancar la vigília de l’Aplec, a dos quarts de deu del vespre del dissabte, la Riba acollirà la ballada de sardanes d’autors escalencs en la qual la cobla La Principal de Cassà interpretarà composicions de Lluís Albert, Joaquim Hostench, Jordi Gallegos & Ivan Joanals, Pere Mercader, Josep Vicens, Avi Xaxu, i Ferran Says.

Un aplec amb espardenya d’or

El dia gran serà el diumenge quan el flabiol i el tamborí marquin l’inici del 48è Aplec de la Sardana de l’Escala a dos quarts d’onze del matí a la plaça Catalunya i que a la tarda es reprendrà a partir de dos quarts de cinc. Aquest any hi participaran la Cobla Ciutat de Girona, Els Rossinyolets i el Foment del Montgrí.

«Som l’aplec de tot Catalunya que el mateix dia de l’Aplec estrena més sardanes» afirma Jordi Gallegos. Enguany, se n’estrenaran sis, se’n reestrenarà una i se’n recuperaran tres de l’Avi Xaxu, i també hi haurà el concurs de la sardana lligada i el de colles improvisades.

Durant els parlaments del migdia, Roger Renart, hereu de la sardana 2022, passarà el relleu i s’homenatjarà als tres protagonistes d’aquest Aplec. També es farà entrega dels premis sardanista de l’any i empresa col·laboradora de l’any i l’entrega de dos trofeus a l’aplec escalenc: el tercer premi del concurs de butlletins 2022 de mans de l’Agrupació d’Aplecs i el premi Espardenya d’Or de l’Agrupació d’Aplecs de les comarques gironines.