Torroella de Montgrí esdevindrà, entre aquest divendres i fins diumenge, la capital de la màgia amb l’11è Festival Internacional de Màgia, Fimag. Seran setanta sessions de màgia en tots els formats, en onze escenaris diferents i de la mà de més d’una vintena de mags, entre ells figures de nivell internacional com el geni de la hipnosi col·lectiva, Jeff Toussain, i l’explosiu Jandro amb Descabellado. També cal destacar les dues sessions de la gran gala internacional, qualificada pel responsable de comunicació del Festival, Abel Font, «d’espectacular», que es fa dissabte a l’auditori Espai Ter amb mags de diferents punts del món: Alain Simonov, Jimmy Delp i The Orange Magicien, Manho Han, Didak, Hakan Berg i Lola Mento.

Abel Font assegura que el Fimag s’ha convertit «en el festival de referència de la màgia a Catalunya» i enguany, per reafirmar-ho, fan una jornada tècnica i de debat amb altres festivals divendres al matí. El Fimag, on «preval la qualitat i novetat», ofereix al públic, principalment familiar, la possibilitat d’accedir a espectacles de màgia de gran format, però també més propers executats «en patis interiors de cases senyorials» i amb un aforament molt limitat i muntatges populars a peu de carrer o en espais com el convent de les Clarisses o el Cinema Montgrí. Font remarca la gala solidària del Fimag, que es fa dijous gestionada a través de l’associació Abracadabra, i on es convida a una quinzena de centres que treballen amb joves i infants amb discapacitats. En aquesta edició, també es presentarà l’actualització del catàleg de màgia de Catalunya, una eina per als programadors que serveix per reivindicar que la màgia deixi de ser considerat un gènere menor.