Cada any, alumnes de primer de batxillerat artístic –plàstic i escènic– de l’institut Deulofeu de Figueres donen vida a un musical. És un repte «enriquidor», ja que es toquen tots els aspectes del procés creatiu. Enguany la tria ha estat Oliver Twist i el resultat, excel·lent, tal com testimoniaren la resta d’alumnat del centre i els familiars la setmana passada, a l’estrena, al Teatre El Jardí.

Com els darrers anys es va partir d’una pel·lícula que convertiren en musical fent el guió, component la música, les cançons i les danses, així com interpretant-les. «És un treball molt complet», va assegurar Carme Busquets qui va supervisar la part escènica. S’implicaren també Ingrid Martínez (balls), Nil Franco (llenguatge musical) i Joan Vila (cor). Alumnes del batxillerat plàstic, amb Dolors Comes, crearen els decorats i van fer de figurants. Emma Margarit i els alumnes de segon de disseny s’encarregaren del cartell.