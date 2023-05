L'escriptor Ferran Garcia (Taradell, 1971) ha obtingut el premi de narrativa Maria Àngels Anglada a obra publicada pel western crepuscular Guilleries (Males Herbes). Aquesta és una novel·la de formació sobre la culpa i la redempció, que celebra la vida en totes les seves manifestacions. Ferran Garcia rebrà el guardó, dotat amb 2.000 euros, el proper dijous 15 de juny a les 7 de la tarda durant un acte acadèmic i públic a la sala d'actes de l'institut Ramon Muntaner, intitució que promou el premi. Garcia és autor de contes amb Deu relats ecofuturistes, Cryptshow (2016), poesia amb Larva (Lleonard Muntaner Editor) amb el que va guanyar el premi Pare Colom el 2006, i novel·la amb Recorda que moriràs (2016), Blasfèmia, (2019), ambdues també publicades per Males Herbes. El seu estil destaca per combinar elements foscos, cruels i tenebrosos, amb d'altres plens de bellesa i lirisme.

El jurat que ha escollit aquesta obra d’entre les tres finalistes ha valorat que la novel·la de Ferran Garcia, ambientada durant les guerres carlines als boscos de la plana de Vic, té l’aire d’un western crepuscular i ferotge i està ple d’elements que criden molt l’atenció, com ara les descripcions, molt ben resoltes, del paisatge. D’acord amb les bases del premi, Guilleries serà el curs vinent lectura obligatòria per als grups de 4t ESO o 1r de Batxillerat de l’Institut Muntaner. El jurat l'ha presidit el director del centre, Quim Bruguera, i integrat per Joan Manuel Soldevilla, catedràtic de secundària i professor de Llengua castellana i literatura; Daniel Genís, professor de Llengua catalana i literatura i Doctor en Filologia; Nati Vilanova, directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres; Anna Perera, tècnica de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent de la UdG; Dolors Garcia, en representació de l’AFA de l’Institut Ramon Muntaner, i l’alumna Aina Rodríguez, en representació del Club de Lectura del centre. El filòleg David Guixeras ha actuat com a secretari.

Altres escriptors i escriptores premiades

Aquest premi compta amb el suport de la família Geli-Anglada i amb el patrocini de l’Ajuntament de Figueres, així com amb la col·laboració de la Diputació de Girona i l’AFA del centre. Els autors i obres guardonats a les edicions anteriors han estat Emili Teixidor (Pa negre, 2004), Carme Riera (La meitat de l’ànima, 2005), Joan D. Bezsonoff (Les amnèsies de Déu, 2006), Imma Monsó (Un home de paraula, 2007), Quim Monzó (Mil cretins, 2008), Joan Francesc Mira (El professor d’història, 2009), Màrius Carol (L’home dels pijames de seda, 2010), Sergi Pàmies (La bicicleta estàtica, 2011), Jaume Cabré (Jo confesso, 2012), Lluís Llach (Memòria d’uns ulls pintats, 2013), Rafel Nadal (Quan en dèiem xampany, 2014), Vicenç Pagès (Dies de frontera, 2015), Teresa Colom (La senyoreta Keaton i altres bèsties, 2016), Pep Puig (La vida sense la Sara Amat, 2017) i Tina Vallès (La memòria de l’arbre, 2018), Joan-Lluís Lluís (Jo soc aquell que va matar Franco, 2019), Irene Solà (Canto jo i la muntanya balla, 2020), Miquel Martín i Serra (La drecera, 2021) i Alba Dalmau (Amor i no, 2022).