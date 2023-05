La tercera edició del Festival ISTIU se celebrarà del dilluns 3 al diumenge 9 de juliol a Castelló d’Empúries i a Empuriabrava. El festival s’inaugurarà amb una producció pròpia i donarà el tret de sortida amb el primer concert conjunt de Kelly Isaiah, vocalista de la banda lleidatana Koers, i l’orquestra de jazz original, Vicens Martín Dream Big Band.

Enguany l’esdeveniment acollirà la presentació dels nous treballs d’una quinzena de grups musicals de referència al país, com el cas del grup Ginestà, el qual presentarà el seu disc “Suposo que l’amor és això”, el seu tercer treball. També estarà present Pol Batlle, amb el seu primer disc sota el braç, el qual actuarà acompanyat de la cantant i trombonista Rita Payés.

D’altra banda, també oferirà un dels primers concerts de presentació del nou disc de Lildami, el qual acaba de publicar el seu tercer àlbum anomenat “Dummy”. També, hi ha programada l’actuació de Marc Timón que acaba d’estrenar “Amalia”. Sumat a les actuacions d’Albert Pla amb Diego Cortés i del cantautor Manu Guix.

Els artistes que completen el cartell són Magalí Sare, qui presentarà el seu segon disc com a compositora titulat “Esponja”; Anna Andreu acompanyada per Marina Arrufat; River Omelet - el trio d’indie folk - que presenta el treball “Come in, you’ll see the flat”; Madame Mustash - el nom artístic de la compositora i cantant de Roses, Anna Gratacós -, Stene Moshka i Alex Dee.

A més, la proposta també programa una doble sessió de discjòquei amb Miqui Puig, DJ Fonki Cheff i Weronika Banaszek, en la qual hi haurà una sessió de tarda, “Una tarda a la pista”, per a públic familiar i una altra de nit, “Una nit a la pista”, per a públic adult.

Concerts per a tothom i preus populars

El festival presenta una quinzena de concerts de qualitat a preus populars o gratuïts. En el cas dels concerts de pagament, manté la seva política de preus econòmics i la majoria d’actuacions tindran un preu d’entre 5 i 20 euros. En tots els casos cal formalitzar la compra o la reserva al web del festival www.istiu.com. També es poden adquirir les entrades a les oficines de turisme de Castelló i Empuriabrava.

L’esdeveniment musical, impulsat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, ofereix una programació variada i de qualitat amb la voluntat d’arribar a tota mena de públic, posar en valor diversos espais amb encant del centre històric i Empuriabrava i contribuir a la dinamització d’altres sectors de la localitat.