El festival de dansa i moviment al carrer Figueres es MOU tancarà la celebració de la seva desena edició amb l’espectacle Gran Bolero, coproduït per dos dels motors de la dansa més potents de l’Estat espanyol: Teatros del Canal de Madrid i el Mercat de les Flors, de Barcelona. L’actuació tindrà lloc el diumenge 2 de juliol en un escenari creat per a l’ocasió, al Pati d’armes del Castell de Sant Ferran de Figueres, amb l’església inacabada com a teló de fons.

Amb l’acompanyament musical d’El Gran Bolero de Ravel i interpretada per sis ballarins de Madrid i sis de Barcelona, Gran Bolero és una peça que ens parla de l’esforç i del plaer de resistir, una dansa obstinada sobre el trànsit entre gaudi i l’esgotament, un ball per celebrar el temps i l’espai que compartim; el que és intens i el que és fugaç; el batec i la calma. L’espectacle, que va rebre el Premi Max 2020 al millor espectacle de dansa, és obra de Jesús Rubio Gamo, un dels joves coreògrafs més destacats de l’actual escena europea. La peça, de 50 minuts de durada, s’iniciarà a les 21.45 h just abans de la posta del sol i finalitzarà de nit. L’obertura de portes està prevista a les 20.15 h. Sopar abans o després de l’espectacle El festival oferirà al públic la possibilitat de sopar abans o després de l’espectacle amb una àmplia selecció de plats oferts per la botiga de menjar saludable Boisa de Figueres. El sopar inclou dos plats, postres i una beguda, i opcions per a persones veganes, vegetarianes i celíaques. Abans i després de l’espectacle també s'oferirà servei de bar ofert per la Foodtruck La Tarambana. Aquest conjunt d’activitats estan concebudes com una festa de celebració del desè aniversari del festival. Al final de l’espectacle Gran Bolero, es farà un brindis popular amb el públic per celebrar l’efemèride. El públic ja pot comprar l’entrada per a l’espectacle Gran Bolero a un preu de 12€ o diversos packs: entrada a l’espectacle i assistència a les tres peces del programa Suport a la Creació que tindran lloc el mateix dia 2 de juliol a la tarda, a un preu de 15€; entrada a l’espectacle Gran Bolero i sopar, a un preu de 25€; i un pack amb el conjunt de l’oferta, a un preu de 28€. Les 100 primeres entrades i els packs tindran aquest preu reduït i es poden comprar a partir d’avui, a les 12.00 h, al web del festival www.figueresesmou.cat. Del 27 de juny al 2 de juliol La desena edició del Figueres es MOU tindrà lloc del 27 de juny al 2 de juliol, amb vint-i-cinc activitats, la majoria gratuïtes, a excepció de l’espectacle de tancament i de les peces del programa Suport a la Creació. Impulsat per la cooperativa Agitart, el festival programa actuacions companyies nacionals, espanyoles i internacionals per mostrar la diversitat artística de la dansa d’arreu amb una oferta d’espectacles innovadors i sorprenents per a tota mena de públics. Creat l’any 2014, el festival manté la seva filosofia inicial d’apropar el llenguatge de la dansa i el moviment a la ciutadania a través de la programació, la formació, la sensibilització i el suport a diversos projectes vinculats al món de la dansa. Figueres es MOU rep el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Ministeri de Cultura y Deporte, i compta amb la complicitat del Castell de Sant Ferran.