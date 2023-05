L’Esbart Sant Martí de Barcelona ha batejat el seu darrer espectacle amb un títol suggerent que esdevé un joc de significats i de valors: N9U. Nou, per la novetat que suposa i nou al ser el novè muntatge d’aquesta reconeguda companyia de dansa folklòrica tradicional i de nova creació. La proposta es representa aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Sala La Cate de Figueres.

Tal com expliquen des de la companyia, N9U proposa un viatge per l’aprenentatge, des de l’arrel i la terra, creixent amb força i vivint cada instant, perquè tot allò que ens vingui de nou, no ens faci mai por. És també una manera de fer, de treballar en grup i en equip. «Com en l’era de la individualització de l’ésser humà, nosaltres volem posar en valor la necessitat, cada vegada més forta de compartir per créixer i respectar per ser respectat d’aquesta manera ens adonarem que només treballant en equip és com podem enfrontar-nos als nous reptes que durant la vida ens anirem trobant». Sota la direcció de David Martínez i amb Ariadna Codina com a mestra de dansa,

L’Esbart Sant Martí va néixer fa tres quarts de segle. Disposa de quatre seccions i integra dansaires a partir de 4 anys. El cos de dansa ha ultrapassat les tres mil representacions, un miler de les quals les ha fet fora de les fronteres catalanes. Així ha portat la dansa tradicional catalana i de creació arreu del territori europeu.