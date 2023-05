El Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà (FASTT) creix en nombre d’espectacles i micropobles participants en una nova edició que se celebrarà del 7 al 30 de juliol. El FASTT ha programat deu espectacles de teatre, circ, dansa i màgia que es presentaran en espais singulars i a l’aire lliure d’Agullana, Garrigàs, Maçanet de Cabrenys, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür. L’objectiu final és acostar la cultura a les zones rurals i permetre que els pobles guanyin en visibilitat.

El tret de sortida del festival es farà l’1 de juliol amb una festa en la qual estan convidats a participar tots els artistes d’aquesta edició, així com els veïns i les veïnes dels municipis participants. La trobada, amb música i un vermut, permetrà presentar el resultat del taller creatiu de Micropobles a escena. Deu seran els espectacles programats en aquesta edició. El gegant del pi de Pau Vinyals a Agullana el 7 de juliol donarà el tret de sortida. Premiat com a millor espectacle de petit format pels Premis de la Crítica 2023, es tracta d’un monòleg en forma d’autoficció que parla de l’herència rebuda per part d’un avi que va lluitar en el bàndol franquista durant la Guerra Civil. L’endemà, el festival ha programat Boja, un espectacle de Mariona Esplugues que retrata l’experiència viscuda per l’actriu en els darrers setze anys a les consultes de diversos psiquiatres. Aquesta obra autobiogràfica posa sobre la taula temes com la salut mental i es veurà a Ordis.

El dia 14, el festival seguirà a Vilaür amb Gregaris, de la companyia Soon Circus i l’endemà a Sant Mori amb La meva àvia és immortal (Assaig d’un possible funeral), una obra de teatre documental en la qual la Cia Creació Kunstant farà testimoni al públic d’una cerimònia íntima per acomiadar l’àvia de la creadora de l’espectacle. El tercer cap de setmana, el festival passa per Garrigàs amb Un segundo bajo la arena del Col·lectiu Desasosiego; Els ocells de La Calòrica, a Palau de Santa Eulàlia i una gala màgica, per cloure.

La programació es tanca a finals de juliol amb No cal anar a l’Havana, de Marc Artigau a Vilanant; WIWBAK de Kiko Lopez i Harria Herria de la Cia Harrobi Dantza Bertikala, a Maçanet de Cabrenys i l’espectacle B.O.B.A.S. amb Cia. Jimena Cavalletti, a Vilamacolum.