La marca figuerenca Rita Row ha tornat, després de vuit anys d’absència, a les passarel·les del 080 Barcelona Fashion. Coincidint amb els deu anys de la marca, les dissenyadores Imma Serra i Xènia Semis hi han presentat la nova col·lecció que han batejat com West Row. Amb aquesta nova línia, les dues creadores han decidit jugar amb tota mena de textures, volums, teixits i colors i sota la influència del western.

El pas per la 080 ha estat «molt gratificant», asseguren les dissenyadores. Tot i que «ens ha coincidit amb un moment de volum de feina molt gran a l’empresa, alhora ho hem gaudit moltíssim». Les fundadores de Rita Row expliquen que «la setmana del 080 va ser molt intensa, però va ser el moment de gaudir de la creativitat, de veure la feina feta i de mostrar-nos en essència un cop ens hem consolidat». West Row s’inspira en aquelles dones de la frontera que «van creuar amb un rifle en mà les praderies, deserts i muntanyes de l’oest americà per fer del territori salvatge casa seva». Així, expliquen, «West Row mostra una dona feta a si mateixa, sense límits i amb absoluta llibertat». Destaquen, doncs, les combinacions kitsch amb un toc farmer, creant looks elegants, contemporanis i, al mateix temps, còmodes. Les peces s’han fet amb cotó orgànic, denim premium, fils italians, caixmir, llana verge i fibres reciclades, a més d’altres materials. Teixits còmodes, textures especialment seleccionades i estampats exclusius característics de l’etiqueta són les línies essencials d’aquesta col·lecció. Les creadores, a més, han inclòs les col·laboracions de la il·lustradora, muralista i autora de còmics María Herreros, qui ha creat una il·lustració aplicada a algunes peces i de l’artesana Irene Trincado que ha creat peces de porcellana. També s’ha optat pel upcycling utilitzant peces vintage de pell antiga donant-li una nova vida amb nous dissenys. Per rematar, botes camperes made in Mexico fa vint anys i que van ser recuperades d’un magatzem, cosa que potencia els valors de la marca, fer una moda ètica i sostenible.

Equip cent per cent femení

El present de Rita Row és efervescent, ja que la marca es troba en plena expansió. «Hem passat a ser un equip de deu dones a l’oficina central de Figueres, i també des de la temporada passada treballem amb un centre logístic per la distribució internacional a botigues». En aquests moments, Rita Row disposa de showrooms (representants) a Barcelona, París, Milà, Cologne, Amsterdam, Los Àngeles, Tokio i aquesta propera temporada obren a Londres. També han entrat al mercat escandinau amb un nou distribuïdor i avancen que, possiblement, iniciïn aventura a Suïssa, amb un nou Showroom a Zurich. Rita Row compta amb uns tres-cents punts de venda a tot el món i continuen amb la venda directa en línia a escala global, també.