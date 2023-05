Pacific Boychoir Academy és una escola de cors independent americana per a nens, des de preescolar fins a secundària, i guanyadora de diversos premis Grammy. Aquesta formació, sota la direcció d’Andrew Brown, té previst visitar Castelló d’Empúries el diumenge 25 de juny, a les 6 de la tarda, per oferir una actuació a la Basílica de Santa Maria. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament.

Fundada a Oakland, Califòrnia l’any 1998 pel director artístic Kevin Fox, aquest cor dona servei a més de 170 cantaires per temporada, ha publicat set àlbums independents, fa gires internacionals cada any i ha guanyat tres premis Grammy amb la Simfònica de San Francisco. Es tracta de l’única escola nord-americana de cors de nens fora de la costa est. A més, ofereix programes corals i acadèmics únics i rigorosos, que permeten edificar joves estudiosos i artistes confiats i compromesos. The New York Times ha elogiat la seva capacitat d’interpretar música.