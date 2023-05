Les xarxes socials –sobretot TikTok– s’han convertit en el perfecte canal per al màrqueting, també en l’àmbit musical. Ja sigui per treure una nova cançó o per promocionar una gira mundial. Ha sigut evident últimament en el llançament de nous temes de Rosalía, Lola Índigo, Quevedo o Bizarrap, els quals han promocionat els seus futurs ‘hits’ fins i tot abans que surtin a la llum –la majoria viralitzant-se abans de la seva publicació; i també s’ha complert amb el ‘tour’ de Coldplay, que ha aterrat aquest dimecres a Barcelona.

Els vídeos de la banda britànica es van fer molt populars quan el grup es trobava per Llatinoamèrica, així que, qui no es va quedar meravellat davant la marea de llums que anaven canviant de colors al ritme dels famosos ‘hits’ del grup de Chris Martin? Era esperable que molts caiguessin en la «trampa» publicitària i, fins i tot sense saber el nom del cantant, s’endinsessin en l’univers Coldplay comprant les entrades amb nou mesos d’antelació per poder recrear els famosos vídeos i tenir-los al seu perfil a les xarxes socials.

«Un vídeo més de Coldplay a Tiktok i possiblement em compraré 259 entrades per anar a 259 concerts»; «un altre vídeo de concerts de Coldplay i em desinstal·lo Tiktok»; «sempre ho dic, però em sembla l’espectacle audiovisual més gran actualment en un concert», són alguns dels comentaris que es poden llegir a Twitter. La xarxa social ja va començar a ensenyar ‘non stop’ els vídeos dels concerts de la banda a Portugal, i ara ho està fent –i ho farà– amb els de Barcelona. Així que els que no hi hagin anat veuran ‘igualment’ el concert a través de la pantalla.

Moments immortalitzats

En el primer concert a Barcelona –dels quatre que farà en total– Coldplay ja va crear moments que s’han immortalitzat i viralitzat a les xarxes socials. Per començar, Chris Martin es va sorprendre per una jove que va pujar a les espatlles del seu pare [un pilar de dos, bàsic de castells], i el cantant va parar la cançó ‘Yellow’ per comentar: «És el millor que hem vist mai en un concert».

El vídeo va trigar minuts a compartir-se a les xarxes socials. I, en resposta a la reacció de Chris Martin, diversos comptes de castellers han comentat que si s’havia sorprès amb una persona a sobre d’una altra, que faci un cop d’ull als altres pilars que es fan com a tradició a Catalunya.

Altres moments clau que han marcat el concert a les xarxes han sigut l’aparició dels Gipsy Kings amb el seu ‘Bamboléo’,les peticions de matrimoni ‘in situ’ i –és clar– els llums dels braçalets en les seves cançons mítiques.

Però com en la majoria dels seus concerts, Chris Martin va fer un recordatori del que és important quan es va als concerts de Coldplay: viure el moment i gravar el record en la memòria, en comptes de registrar-lo amb un telèfon o una càmera. El cantant va parar ‘Sky Full Of Stars’ poc abans de la tornada per «fastiguejar» els que ja havien començat a gravar i va aprofitar l’oportunitat perquè tots guardessin els mòbils i disfrutessin de l’experiència.

Més artistes

Més artistesColdplay no són els únics: l’efecte TikTok també ha incidit en el seguiment de les gires mundials d’altres artistes. Ja va passar amb Harry Styles, quan el seu ‘As it Was’ es va fer viral amb els seus fans cridant-li «leave America» [ves-te’n d’Amèrica]. Va arribar fins al punt que ell mateix callava en aquesta frase en concret per sentir a quin país es cridava més fort. Com a resposta els seus fans no nord-americans es van afegir a la competició.

Un altre exemple va ser el concert de Beyoncé a Dubai, quan l’artista es va alçar diversos metres a ‘Drunk in Love’ i el vídeo es va fer viral en qüestió d’hores. Aquesta melodia amb trets àrabs es va afegir a la perillositat d’elevar-se en una petita plataforma diversos metres al cel fent que molts compartissin, sorpresos, el moment per TikTok.

Un altre gran exemple és Taylor Swift, que protagonitza diversos moments virals a les xarxes socials: peticions de mà en concerts, canvis de vestuari icònics, cantar durant 4 hores sota la pluja, fer regals i intercanvis de polseres amb els seus fans, i fins i tot recrear un ‘trend’ de TikTok de la seva cançó ‘Bejeweled’ amb el creador del ball viral, fins i tot discutir-se amb un guàrdia de seguretat mentre canta ‘Bad Blood’.

Sense xarxes socials, l’expectació i l’efecte ‘crida’ per experimentar en primera persona aquests moments no existiria, però tampoc els que no poden anar als esdeveniments esmentats podrien veure (tot i que sigui a través d’una pantalla) com són els concerts dels grans artistes.