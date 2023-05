La catalana Elena Martín Gimeno ha guanyat aquest dijous amb "Creatura", un film, rodat en part a la Costa Brava, que explora les inhibicions i la sexualitat femenina, el premi Label Europa Cinemas, el guardó principal lliurat dins la Quinzena de Cineastes del Festival de Cannes.

La notícia s'ha donat a conèixer en una cerimònia a la platja de la Croisette organitzada pels socis i patrocinadors de la Quinzena -que són els que lliuren els guardons d'aquesta secció paral·lela del famós festival de la Costa Blava francesa-, on Martín Gimeno no hi va ser present, ja que va haver de tornar a Barcelona.

Han recollit el premi en nom seu la directora de fotografia de "Creatura", Alana Mejía González, i l'assistent de producció del film, Claudia Vila, i han pujat a l'escenari per llegir unes paraules que la directora catalana havia preparat.

"No podeu imaginar com voldria ser-hi, però he hagut de tornar a Barcelona", ha assenyalat Martín a través de l'equip del qual és el seu segon llargmetratge.

La realitzadora s'ha mostrat especialment agraïda per la recepció a Canes d'una pel·lícula "arriscada" que tracta temes complexos sobre la sexualitat femenina. Aquest premi, ha dit, demostra que escriure-la i fer-se aquestes preguntes "va valdre la pena".

Com a colofó, les dues integrants del seu equip han reproduït un àudio en què la mateixa Martín feia seves les paraules del personatge principal de la seva pel·lícula, al qual ella mateixa interpreta en algunes parts: "Em batega la vulva. Merci beaucoup".

A "Creatura", la protagonista, Mila, no gaudeix del sexe amb la seva parella, Marcel (Oriol Pla), i a través d'escenes de la seva infància i adolescència l'espectador anirà descobrint que el seu problema es remunta quan tenia tot just quatre anys i va començar a dir, davant la mirada atònita dels seus pares: "Em batega la vulva".

Per a la pel·lícula, Martín (Barcelona, 1992) es va interessar per "intentar saber què ens passa a tots amb el cos, amb el sexe i amb el desig", segons va explicar en una entrevista amb EFE amb motiu de l'estrena de la pel·lícula a Canes.

Martín Gimeno i "Creatura" succeeixen Mia Hansen-Løve i "Una bonita mañana" com a guanyadores del premi Label Europa Cinemas.

Aquest és el primer any d'aquesta secció paral·lela del Festival de Cannes com a "Quinzena de Cineastes", en comptes de "de Realitzadors", un gest que els organitzadors van impulsar l'estiu passat per compromís amb la igualtat de gènere.

Al llarg dels anys han participat en la Quinzena -creada el 1969 per la Societat de Realitzadors de Films (SRF) per descobrir nous talents i obres singulars- cineastes com George Lucas, Martin Scorsese, Ken Loach o Jim Jarmusch.