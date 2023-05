La doctora en Comunicació Ester Boquera presenta el seu llibre Aixafem el feixisme. El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil, aquest dijous a les 7 de la tarda, a la biblioteca de Figueres. L’autora estarà acompanyada per l’historiador figuerenc Enric Pujol. Boquera ha biografiat la història del Comissariat de Propaganda, un organisme sense precedents que va néixer amb l’objectiu que la veu institucional del govern català no quedés sepultada entre la propaganda franquista i la del govern de la República.

En aquest llibre, Ester Boquera reconstrueix l’esforç ingent que va fer aquesta institució pionera, liderada pel polític i escriptor Jaume Miravitlles Navarra (Figueres, 1906 – Barcelona, 1988), que va utilitzar les tècniques publicitàries més innovadores per lluitar contra el feixisme i defensar les polítiques de progrés social i les llibertats democràtiques i nacionals. Aprofitant la presentació, la biblioteca mostra algunes de les obres de la producció editorial del Comissariat conservades al seu fons, així com alguns documents referents a Miravitlles. Entre els documents exposats, s’hi pot veure una mostra de l’anomenat fons depurat, llibres retirats de consulta l’any 1939 per part de la Comissió Depuradora, lliurats a la Diputació de Girona el 1941 i retornats el 1999. La documentació testimonia la vinculació de Jaume Miravitlles amb la comarca i els empordanesos durant els seus anys de joventut. Així, es pot veure una fotografia i dues postals del fons Rafael Ramis i Romans de la biblioteca Fages de Climent, que Met Miravitlles des de la seva estada a Cotlliure envia a Ramis, ambdós exiliats a França durant la dictadura de Primo de Rivera.