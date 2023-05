Quan cinc escriptors i sis escriptores de reconegut prestigi dins el gènere de la ciència-ficció són convidades a participar en una aventura literària que parteix d’un relat mare, compartint escenaris i personatges, neix una antologia d’alta volada com Vapor Negre. Barcelona Steampunk 1911 (Crims.cat). El llibre també té connexions altempordaneses, ja que la portada i cadascun dels relats ha estat il·lustrat pel figuerenc Carlos Acedo qui, juntament amb un dels autors, Jordi de Manuel, el presentaran dissabte a dos quarts de dotze a la biblioteca de Figueres.

L’argument de Vapor Negre situa el lector a la Barcelona del 1911, una ciutat on s’ha desenvolupat l’aigua hipercalòrica que genera vapor a mil graus centígrads i que ha situat la ciutat i Catalunya com a punta de llança d’una nova revolució industrial. Però alguns empresaris envegen aquesta energia i faran el que sigui necessari per aconseguir-la, sigui recórrer a l’espionatge o a altres males arts. Dins l’amalgama de personatges que van apareixent relat rere relat, cadascun dels quals es pot llegir de forma independent, destaquen el detectiu Edgar Perot i el seu ajudant, l’anarquista Mateu Bandera i la inventora Emma Brotons.