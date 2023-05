Si l’art ha estat i és un pont de connexió de la cultura catalana, serà la qüestió que es debatrà durant el quart Congrés de l’Espai Català Transfronterer que es fa aquest dissabte al matí i que organitza, cada dos anys, l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE) amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquesta ocasió, la proposta s’ha descentralitzat i es fa al Centre Cultural Sant Domènec de Peralada. El tret de sortida el dona una conferència de Josefina Matamoros, qui va ser directora del Museu d’Art Modern de Ceret des del 1986 fins al 2012 i distingida amb el Premi Nacional de Cultura 2019. No és estrany que sigui ella qui enceti el Congrés, ja que, com argumenta la historiadora de l’art i membre de l’IEE, Mariona Seguranyes, «és una de les persones que més ha batallat per tenir aquesta visió de recuperació de l’art català i de relació entre els artistes de la Catalunya del Nord i del Sud».

La conferència de Josefina Matamoros donarà pas a una taula rodona que busca, com diu Seguranyes, «reflexionar sobre com es van relacionar els artistes entre ells, a principis del segle XX, i saber si, en l’actualitat, aquest intercanvi s’ha mantingut». Per aprofundir en el tema i debatre-ho, s’ha convidat diversos especialistes en la matèria: el poeta i crític d’art Àlex Susanna, fins fa poc director de la Fundació Vila Casas, i profund coneixedor d’Arístides Mallol i el seu vincle amb Banyuls; l’historiador de l’art Eric Forcada, especialista en els artistes de la Catalunya del Nord; el doctor en història i director del Mume entre 2021-2023, Enric Pujol, qui introduirà els artistes refugiats i, finalment, l’artista i promotora cultural, Christine Campadieu. Aquesta darrera té un perfil pràctic, ja que ha promogut residències d’artistes tant a la Catalunya del Nord com del Sud, concretament a la Selva de Mar. Aquestes conferències està previst que es publiquin. La cloenda del Congrés la farà l’alcalde de Peralada, Pere Torrent, i, posteriorment, a les 5 de la tarda, està prevista una visita guiada a l’exposició Costa Brava. Quan Cadaqués era una festa, guiada per la mateixa comissària, Mariona Seguranyes, al Museu de l’Empordà de Figueres.