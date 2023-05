La plaça Frederic Rahola de Roses ha estat aquest matí escenari de la tretzena edició de la Cantarella de Roses, aplegant un total de 400 alumnes participants de les escoles i instituts de Roses, Palau Saverdera i Pau. El repertori de cançons que els alumnes han interpretat incloïa 9 temes de diferents artistes i formacions: Oques Grasses, Xiula, Els Pets, Gossos, Gertrudis, Lax’n’busto, Txarango, Catarres i Landry el rumbero. Han participat un total de 400 alumnes de les escoles de primària rosinques Montserrat Vayreda, Vicens Vives, Els Grecs, Narcís Monturiol i Centre Escolar Empordà, de l’escola de Pau i de l’escola Martí Inglès de Palau-Saverdera, així com estudiants de secundària dels instituts Illa de Rodes i Cap Norfeu de Roses.

Un dels moments àlgids ha estat l'aparició, per sorpresa, dels Stay Homas al final de la Cantarella per interpretar al costat de tot l’alumnat la cançó Les merdes. A més, els responsables del Festival Sons del Món han aprofitat l'ocasió per anunciar un preu reduït de 10€ a les entrades dels menors de dotze anys pel concert dels Stay Homas i la Julieta que se celebraran el proper 30 de juliol a la Ciutadella de Roses. Val a dir que en el concert que oferirà Stay Homas a Sons del Món presentaran les cançons del seu nou disc, Homas, a la Ciutadella a partir de les 22.30h. Just abans, a les 21.30h, la cantant Julieta haurà presentat les cançons del seu darrer disc, Ni llum ni lluna.

El projecte Cantarella consisteix en organitzar una cantada anual que pren com a referent les cantates organitzades per l’Auditori de Barcelona, la Trobada de Corals a Secundària... D’aquesta manera, cada escola i institut participant prepara a l’aula el repertori de cançons i les posa en comú als assajos conjunts, procés que culmina amb un espectacle final obert al públic. Es treballen així la cohesió social i el foment del català a partir de la música i es dona a conèixer als alumnes com és l’experiència de muntar un espectacle. Els nivells en els quals s’aplica aquest projecte són 6è de Primària i primer cicle d’ESO.

Els repertoris de cançons giren cada any entorn a un tema concret (la història de la música en català, una història inventada amb la qual els infants i joves es poden identificar,...) o d’una barreja de temes, sempre amb un rerefons educatiu i engrescador. L’espectacle final compta amb un grup reduït de músics que interpreten el suport harmònic de referència pels cantaires.