Els arxius són equipaments que conserven documentació històrica de gran valor, essencial per entendre l’evolució de la comunitat i el territori on es troben enclavats. Una de les funcions de tots ells és vetllar per la conservació d’aquest patrimoni documental que custodien. Això és el que es fa a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà que just acaba de concloure la restauració de tres peces importants del seu fons: el Capbreu de Sant Pere de Rodes (1307-1315), un llibre de comptes notarial de Figueres (1826-1845) i un llibre de l’Ajuntament de Viladamat (1656-1836). Els treballs amb aquestes obres les ha dut a terme la restauradora Núria Vila Lafita, de l’empresa Grafia, especialitzada en conservació i restauració.

Quan se li pregunta a l’arxivera Èrika Serna quina de les tres peces és la més important no dubta: el capbreu del monestir. Núria Vila detalla, en l’informe que acompanya la restauració d’aquesta obra, que «l’estat de conservació tant de l’enquadernació com del bloc del llibre era deficient» amb cobertes de pergamí extremadament resseques, amb la coberta molt encongida, el pergamí molt brut amb taques de greix i excrements d’insectes i alguns estrips. També remarca «multitud de punxades de forma aleatòria per subjectar els quadernets, moltes d’elles estripades i segades, amb trencament del fil del cosit». Respecte al bloc intern, «els pergamins que feien de folis patien també moltes tensions i deshidratació i, fins i tot, hi havia pèrdues de suport causades per rosegadors», així com l’extrema brutícia, amb taques de greix, novament, ditades, esquitxos de tinta i excrements d’insectes. El procés d’intervenció va consistir en analítiques i documentació prèvia; desmuntatge del cosit; neteja mecànica en sec; desenganxat de les restes de paper adherides; neteja humida amb nebulització de vapor d’ultrasons dins la cambra d’humectació; hidratació dels folis afectats per líquid calent; aplanat i estabilització higroscòpica del pergamí; consolidació de talls i estrips i reintegració de pèrdues de suport; alçat dels quadernets; plegat de les cobertes amb noves subjeccions; cosit amb fil de cànem, costura normal i reforç intern i un sistema de protecció amb caixa de conservació per al llibre. Tot el procés està documentat.