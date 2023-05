Els tres museus Dalí van rebre 817.000 visitants l’any 2022, un 106% més que l’any 2021 i un 23% menys que el 2019. L’any 2022 la Fundació Gala-Salvador Dalí va obtenir un excedent de 4,5 milions d’euros, un 15,76% de millora respecte l’any 2019. Aquestes són algunes dades desfgranades pel president de la Fundació, Jordi Mercader, en una trobada amb mitjans, celebrada a Bacelona. Mercader ha destacat que un dels plats forts de la temporada, que ja es va anunciar, és l’exposició a principis de novembre del 'Crist' de Dalí, que pertany al Museu Kelvingrove de Glasgow. A partir de preguntes dels periodistes, no ha descartat la possibilitat de tirar endavant un quart museu, tot i que actualment no hi ha un projecte sobre la taula.

L’any 2022 la Fundació Dalí va obtenir un benefici de 4,5 milions d’euros, una dada que representa un 15,76% de millora respecte l’any 2019. De fet, els ingressos del 2022 van ser de 15,3 milions d’euros i els costos, 10,7 milions. La Fundació Gala-Salvador Dalí ha apuntat que aquest excedent és el resultat de “la disminució significativa de la despesa i d’una recuperació dels ingressos conseqüència de l’augment de fluxos turístics i d’una major eficiència de la institució”.

Mercader ha detallat que part dels guanys s’han destinat en la generació de nous projectes, continguts i formats, entre d’altres, i s’han invertit 506.000 euros en la conservació de l’obra i dels museus i en el manteniment d’infraestructures, i més de 831.000 euros en millores de la seguretat.

Pel que fa els visitants, els tres museus Dalí van rebre 817.000 visitants, xifra que suposa un increment del 106% respecte l’any 2021, però que encara es manté en un 23% per sota del 2019. Mercader ha destacat que la recuperació ha de permetre apropar-se a xifres anteriors a la pandèmia durant el 2023.

Respecte la distribució de visitants per països, destaquen els que venen de França (36%), la resta de l’Estat (15%) i Catalunya (10%).

Pla d’acció

Mercader ha anunciat que estan treballant en un Pla d’acció a tres anys, que tindrà com objectius: internacionalitzar la Fundació, consolidar el seu prestigi, invertir en actius físics i de conservació de patrimoni, ampliar els fons amb la compra d’obra que ajudi a explicar el legat de Dalí, crear un centre de recerca i reflexió sobre els reptes que es plantegen l’art i els museus en les societats contemporànies, així com desenvolupar nous relats i formats. També ha plantejat com un altre gran eix el gènere a través de la figura de Gala.

La Fundació ha apuntat que s’han dotat d’una nova governança que inclou un Codi Ètic. En aquest context, han creat una bústia de denúncia confidencial i anònima que estarà a disposició de tots els seus empleats.

També ha anunciat el nomenament de dos nous membres vitalicis del Patronat, Estrella de Diego i David Vegara, en substitució d’Ana Beristain i de Josep Vilarasau, que han presentat la seva renúncia “després d’anys de dedicació a la institució”.

‘Crist’ de Glasgow

Com ja es va anunciar un dels projectes més importants de la fundació tindrà lloc a principis de novembre del quan el Teatre-Museu Dalí de Figueres exposi el 'Crist' de Salvador Dalí, que pertany al Museu Kelvingrove de Glasgow.

Quart museu

Segons ha explicat Mercader, a partir de preguntes dels periodistes, des de la Fundació Gala-Salvador Dalí no descarten que es tiri endavant un quart museu, juntament als tres ja existents. De fet, ha dit que disposen de continguts per fer-ho. Actualment, però, no hi ha cap projecte sobre la taula al respecte i Mercader ha deixat clar que no estan pensant en un lloc en concret, tot i que de fer-se no seria a Figueres.