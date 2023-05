El Consell Internacional de Museus (ICOM) impulsa, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i totes les administracions amb responsabilitats patrimonials, una nova edició del Dia Internacional dels Museus (DIM), que enguany s’escau aquest dijous 18 de maig, però que s’allargarà fins diumenge, tot i que ja es va començar a celebrar intensament el cap de setmana passat amb la Nit dels Museus i algunes activitats alternatives com la festa a la sala Escorxador de Figueres, amb música inclosa i llums de discoteca, que va emular l’ambient de la sala Quixot’s dins l’exposició El Quixot de Figueres.

La campanya d’aquest any porta per lema «Museus, sostenibilitat i benestar», i vol incidir a mostrar com aquests centres culturals continuen contribuint al benestar i desenvolupament de les comunitats i col·laboren en la consecució d’objectius de desenvolupament sostenible, sigui «des del suport a l’acció climàtica i el foment de la inclusió, fins a la lluita contra l’aïllament social i la millora de la salut mental». En aquest sentit, segons els indicadors que publica el Departament de Cultura, l’any 2022 els museus catalans van rebre 18,7 milions de visitants, el 116,4% més que l’any anterior, cosa que evidencia que les xifres comencen a recuperar-se i que hi ha ganes de «consumir cultura».

A l’Alt Empordà, qui encapçala la llista de visitants és, sens dubte, la Fundació Dalí. Després d’un període d’alta complexitat a causa de la pandèmia, el novembre passat ja va avançar que s’havia atret 663.860 visitants, un 75% més que el 2019. També va ser aleshores quan es va inaugurar l’exposició Transgredint la Venus en la qual, a través d’esbossos, fotografies, llibres i pintures, es pot resseguir com Dalí retorna, una vegada i una altra, a la figura d’Afrodita. Entorn aquesta, la Fundació ha programat una taula rodona per aquest dijous, a dos quarts de vuit del vespre, sumant-se així al DIM. En aquesta conversa entorn del cos com a objecte artístic, que es farà sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí i és d’accés gratuït, però cal inscriure’s, s’hi sumaran la creadora multidisciplinar Alejandra Glez (Havana, 1996), l’escultor Eudald de Juana i la doctora en Filosofia, investigadora i comissària independent, Laura Benítez.

A Figueres, també el Museu de l’Empordà se suma al DIM amb una visita comentada a l’exposició Costa Brava. Quan Cadaqués era una festa, a càrrec de la historiadora de l’art i comissària, Mariona Seguranyes, divendres a dos quarts de vuit del vespre. L’endemà, dissabte, l’artista Laia Bedós oferirà un taller sobre el procés creatiu adreçat al públic familiar.

Altres museus de la comarca també s’activen per viure aquest dia. Així, el Museu d’Arqueologia Catalunya-Empúries, després d’haver acollit una passejada nocturna guiada per la ciutat grecoromana amb la ballarina Laia Puigvert aquest dissabte passat, obrirà les portes gratuïtament, dijous entre les 10 i les 6 de la tarda. També proposen portes obertes tots els museus de Castelló d’Empúries: l’Ecomuseu-Farinera, el Museu d’Història Medieval i la Basílica de Santa Maria. A Castelló, però, segueixen la festa més enllà de la data i, l’endemà, divendres, a les 6 de la tarda, l’historiador de l’art, Albert Velasco, presenta el seu llibre A la recerca de l’obra perduda. Històries sobre el patrimoni artístic, al convent de Sant Agustí. El volum condueix el lector per la tasca, quasi detectivesca, d’un historiador de l’art, persones que ressusciten pedres mortes perquè expliquin qui són i què els ha passat. El mateix divendres, mitja hora més tard, es proposa una nova visita guiada a la sinagoga del Puig del Mercadal i a les 7 de la tarda, a l’Ecomuseu-Farinera, una taula rodona on participarà el biòleg marí Josep Lloret i la doctora Eva Fontdecaba. Ambdós parlaran sobre la salut del mar i la nostra salut, tot aprofitant la projecció del documental La meva amiga i la mar, de la Càtedra Oceans i Salut Humana de Roses, a la qual la Societat Catalana de Biologia va concedir-li el primer premi de divulgació per aquest treball.

D’altra banda, a l’Escala, s’ha programat la conferència L’amenaça global dels plàstics i el seu impacte en el medi marí, a càrrec del biòleg Odei García-Garín de la Universitat de Barcelona, dissabte a les 12 del migdia al Museu de l’Anxova i de la Sal. El dia abans, però, es continuarà amb les 14es Jornades del Centre d’Estudis Escalencs amb una altra xerrada, la del físic i escriptor Jesús Faig Sureda que ha aprofundit en la història de l’escalenc Pere Manegat Sellés, qui l’any 1839 va crear la primera factoria espanyola d’esclaus a Cabinda i que el mateix any va ser jutjat al tribunal mixt de Sierra Leone. En el mateix acte es presentarà un nou exemplar dels Fulls d’Història Local dedicat a aquesta temàtica i que el museu escalenc explorarà amb més profunditat l’any vinent amb un simposi, una exposició temporal i la presentació d’un llibre.

També se suma al DIM el Museu Memorial de l’Exili, de la Jonquera. A banda d’oferir entrada gratuïta per visitar l’espai museístic, des d’aquest dijous fins diumenge, també s’ha previst per diumenge la primera de les visites guiades gratuïtes, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Agullana, al centre d’interpretació de l’exili cultural català de 1939 i al búnquer observatori de Can Palau, construït el 1940. Aquestes visites tindran lloc tots els tercers diumenges de cada mes.

Un taller al Puig de les Basses

Finalment, per mostrar que els museus també són espais que potencien la inclusió, el Museu del Joguet de Catalunya ofereix, dijous, entre les 10 i les 2 del migdia, al Centre Penitenciari Puig de les Basses, un taller obert a les persones internes del centre sobre jocs tradicionals catalans, en el qual podran aprendre i jugar amb diversos jocs populars de carrer.