Després de l’èxit de les dues primeres edicions, la companyia Solucions Escèniques dona el tret de sortida al Festivaldòria de Vilafant d’enguany obrint les inscripcions del taller de teatre estival. El taller, que serà gratuït i tindrà continuïtat durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre, està pensat perquè sigui intergeneracional i continuarà amb la mateixa fórmula creativa, “on els actors i les actrius protagonitzaran i treballaran en la llegenda guanyadora del Festivaldòria de l’any passat".

Solucions Escèniques vol fer un pas més en la consolidació del festival a Vilafant, i per això ha anunciat que enguany ampliarà les dates, el programa cultural i el ventall d’activitats, que s’estendrà durant tot el cap de setmana. La nova edició del Festivaldòria se celebrarà els dies 14 i 15 d’octubre i, a banda del teatre, la música o el circ, la companyia hi presentarà una nova disciplina artística, encara per desvetllar. A més a més, la tercera edició comptarà amb un espai escènic al nucli de Vilafant, que conjugarà amb els espectacles a l’entorn original de Palol Sabaldòria i el riu Manol.

D'altra banda, el concurs de llegendes del Festivaldòria d’enguany, ja ha obert termini i ha arribat fins als instituts de la comarca, gràcies a la col·laboració del Servei Educatiu de l’Alt Empordà (SEAE), cosa que ha permès a la companyia “presentar més categories i millorar els premis que atorga el jurat”. La tercera edició del Festivaldòria tornarà a comptar amb el teixit associatiu i comercial de Vilafant i la comarca, i amb la col·laboració de l’Espai Jove i l’Ajuntament de Vilafant. Per primera vegada, gaudirà del suport de la Diputació de Girona, que ha apostat pel creixement del festival vilafantenc.

Les inscripcions del taller de teatre i el concurs de llegendes es poden fer a través de la pàgina web solucionsesceniques@gmail.com o via QR.