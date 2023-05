La Mostra de Poesia a Secundària de les comarques gironines va arribar a la seva desena edició el passat dimecres, en una sessió matinal celebrada a La Cate de Figueres. A l'acte hi van participar sis centres d'ensenyament secundari: els instituts Cendrassos, Monturiol i Deulofeu de Figueres, l'institut de Castelló d'Empúries, el Pere Alsius de Banyoles i el Vall de Llémena de Sant Gregori.

La Mostra té com a objectiu difondre i apropar la poesia als adolescents de les comarques gironines, tot donant-los l'oportunitat de ser-ne els transmissors i protagonistes. La primera edició es va celebrar a Sils l'any 2011 i el 2015 va arribar a La Cate de Figueres. Des de llavors s'ha seguit fent a l'espai cultural figuerenc, sota l'empara del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.

És el setè any que la Mostra se celebra a La Cate de Figueres

Els tres centres de Figueres van ser els primers en intervenir a La Mostra. En primer lloc, els alumnes de 1r d'ESO de l'institut Cendrassos van fer servir alguns dels poemes més tardans de Miquel Martí i Pol a Haikús en temps de guerra (2001) per parlar de la guerra i la mort. A continuació, representants de l’institut Alexandre Deulofeu van llegir una tria de poemes de l'escriptora mallorquina Antonina Canyelles. L'institut Narcís Monturiol, per la seva banda, va escollir les peces de tres professors del mateix centre, Ernest Pibernat, Lluís Bosch i M. Àngels Vila, per tal de reflexionar sobre l'amor.

Els alumnes de 3r d'ESO de l'institut de Castelló d'Empúries van proposar l'espectacle Sortir del bosc, en el qual van combinar poesia, música i dansa per representar l'estreta relació entre l'artista i la natura.

A la segona part de l'acte van intervenir els professors que van crear la primera Mostra de Poesia: Quim Vilar, Carme Sunyer, Pep Solà i Lola Torrent. Els quatre docents van explicar als alumnes com va sorgir la idea i quins esculls es van trobar pel camí abans de trobar una ubicació definida per l'acte anual.

Just després l'institut Pere Alsius de Banyoles va presentar l'espectacle La nit de Sant Joan, que va constar d'un recull de poemes d'autors catalans ambientats en la festivitat catalana. El darrer centre a participar va ser l'institut Vall de Llémena de Sant Gregori, amb un homenatge a l'aigua amb l'exhibició Paraules d’aigua.

Per cloure l'acte es va projectar un vídeo recopilatori del procés de creació dels espectacles per part dels sis centres participants.