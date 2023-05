El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el pròxim Consell de Ministres aprovarà que els dimarts les entrades de cinema només costin dos euros a les persones més grans de 65 anys. Ho ha explicat en un acte de campanya aquest diumenge al matí a Puertollano (Castella-la Manxa).

La mesura suposarà una inversió de 10 milions d'euros i es desenvoluparà en col·laboració amb les principals associacions del sector de l'exhibició, que representen més del 90% de les sales. S'acordarà amb el sector la possibilitat d'establir un altre dia en funció de les especificitats de les sales a cada territori.

Sánchez ha reivindicat aquesta bonificació perquè "tots els dimarts els més grans de 65 anys vagin al cine i només paguin dos euros" com un "nou avenç social". "Ja sé que a la dreta això li molestarà", ha afirmat, perquè "quan ells governaven els seus consells de ministres eren de retallades socials mentre que amb nosaltres són d'avenços socials".

"Ells identifiquen reformes amb retallades. Nosaltres el que fem és defensar la majoria, identificar les reformes amb la dignitat", ha insistit. Sánchez ha remarcat que el govern espanyol vol "convertir la cultura en una política d'estat" i ha recordat les dificultats viscudes per les sales de cinema durant la pandèmia.

Page carrega contra Bildu

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, ha criticat l'independentisme. "Busquen que la resta no tinguem el mateix, jo sempre aixecaré la veu", ha dit. Page, a més, ha fet referència a la polèmica amb les llistes d'EH Bildu que inclouen condemnats per pertànyer a ETA. "Si aquests independentistes, a més, en algun moment han utilitzat una pistola, amb més motiu. Jo, amb els assassins d'ETA no vaig ni a la cantonada", ha afirmat.