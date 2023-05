El cantant Quimi Portet actua aquest dissabte 13 de maig (20 h), al Teatre Sindicat de Lladó, amb les entrades exhaurides. El concert s’ha batejat com "Si plou, ho farem al pavelló World Tour", el mateix títol del doble àlbum en directe que Portet va publicar a finals de 2020: el primer disc en directe de la seva carrera i també el seu primer recopilatori de «grans èxits».

La vinculació de l'artista osonenc amb Lladó sempre ha estat molt estreta i anys enrere havia viscut a Avinyonet de Puigventós. En una entrevista al programa d'humor La Sotana, del passat 30 d'abril, Portet va explicar, amb tota la naturalitat, una anècdota que el podia haver vinculat amb la banda irlandesa de rock U2: "Em va trucar Alfred de Jesús, de la companyia discogràfica, dient-me que U2 necessitaven un estudi com el meu per gravar una cosa per l'endemà per al concert que tenien a l'Estadi Olímpic. Li vaig dir que a casa meva no podia ser perquè havia d'anar a cantar, com cada dijous, amb els amics al restaurant Cal Gran de Lladó. M'esperava tota la setmana per poder-hi anar a cantar sardanes. No va ser un acte d'arrogància, em feia il·lusió, la vida és així de simple". A aquest grup s'hi solien unir altres artistes com Adria Puntí i Manolo García, entre altres.

Portet també havia explicat aquesta anècdota al late night de TV3 Zona Franca, a l'octubre passat, quan encara era presentat per Joel Díaz, alhora membre de La Sotana (a partir del minut 25).