Els artistes Tura Sanglas, Natàlia Perosa, Jordi Mitjà, Mar Serinyà i Abel Moreno han guanyat les Beques Agita 2023 atorgades per l'Ajuntament de Figueres. Els cinc projectes, que es reparteixen 25.500 euros, han estat seleccionats per un jurat acreditat entre quaranta-sis propostes presentades.

L'àmbit d’arts visuals se l'ha endut Tura Sanglas Sanz, amb un import de 7.000 euros, pel projecte escultòric amb plata El pas del temps com a tècnica, en que el joc amb l’oxidació d’aquesta sigui part troncal del sentit de les peces, amb la mateixa importància que la forma.

Natàlia Perosa Soldera, amb un import de 6.500 euros, ha obtingut una beca pel projecte futurista i de distanciament crític de la nostra èpooca Museo de la Extinción del Hombre Contemporáneo. Inspirat en els gabinets de la curiositat i els museus etnològics europeus d’origen colonial, Perosa pretén generar una visita guiada pel patrimoni d’un museu de l’any 3000 DC (Després de la Catàstrofe), on es narrarà la societat occidental contemporània a partir de les ruïnes trobades per les arqueòlogues del futur.

Dins l'àmbit de les arts visuals, s'ha escollit Too_Match. Un llibre d’artista des d’un arxiu en procés de Jordi Mitjà Punsí. Amb un import de 4.500 euros, Too-Match, és un llibre d'artista produït en el mateix procés de gestació d'un arxiu que parteix d'aproximadament d’uns 500 exemplars de la revista Paris Match, a través del resultat de destriar i categoritzar vells continguts, qüestionant la idiosincràsia de les imatges i els textos que conformen el conjunt. Vol ser una publicació autònoma per relatar i reordenar un projecte que creix exponencialment, capficant l’artista en l'arxivística des d'un punt de vista absolutament anticonvencional.

La quarta creadora escollida és Mar Serinyà Gou pel seu projecte pluridisciplinari Mesoderma balènica. Amb un import de 7.500 euros, el projecte pensat per ser una exposició immersiva en format multidiciplinar, pretén transitar les profunditats marines per connectar-nos amb el silenci del cosmos, a través de la balena com a porta i metàfora d’aquest viatge d’ingravidesa i profunditat. Fa referència als tres mars que ens conformen en el nostre procés embrionari (mesoderma, ectoderma i endoderma). Els entenem com a mars, perquè són els tres fluids separats per membranes que ens conformaran, i que ens uniran en l’àmbit corporal mitjançant les fàscies.

Si ens endinsem al mesoderma, aquesta conté la notocorda, la corda essencial per unir els tres mars en l’inici de la nostra formació, del nostre pas de líquid a sòlid, l’inici de la creació de la nostra columna vertebral. És així que l’artista entén la balena, com una notocorda que conté el tercer llenguatge.

EDGE d'Abel Moreno Pradas és l'últim projecte seleccionat i que combina arts escèniques, visuals i audiovisual Amb un import de 7.500 euros, Edge és un projecte de videodansa que reflexionarà, de forma poètica, sobre la incomunicació, l'aïllament i la repressió. La coreografia esdevindrà un joc metafòric, a través del qual es representaran els límits, tant interns com externs, als que ens hem d'enfrontar en determinades situacions. La conjunció entre música, dansa i cinematografia articularà un discurs simbòlic que, prioritzant la suggestió per davant de la narració racional, guiarà el públic a través d'un recorregut emocional.

Les Beques Agita tenen com a objectiu l’ajut a la creació, producció, exhibició, difusió de les arts i fomentar la creativitat facilitant l’aparició, el desenvolupament i la consolidació de projectes artístics contemporanis.