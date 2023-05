L'Aplec de la Sardana de Figueres, que organitza el Foment de la Sardana Pep Ventura el diumenge 21 de maig, inclourà la commemoració del centenari del naixement dels compositors Agapit Torrent, Lluís Albert i Martirià Font. Aquesta es farà durant el Concert de Vigília, el dissabte 20 de maig, quan també es recordarà la figura del compositor Jesús Ventura, mort fa un any i s'estrenarà una peça del compositor Joan Puig dedicada a Toni Gadea.

Respecte l’Aplec, que arriba a la 62a edició, es comptarà amb l'actuació de les cobles Montgrins, Sant Jordi – Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove. Un dels plats forts, que "agraden molt a Figueres", com ha remarcat la presidenta del Foment, Montserrat Mauné, serà l'estrena de cinc sardanes dels compositors Josep Font, Josep A. López, Joaquim Hostench, Josep M. Surrell i Joan Vila. A més, aquest any, l'Aplec tindrà un cartell de luxe creat per Carla Bosch Moiset, alumna de segon de batxillerat artístic a l'institut Deulofeu de Figueres. Amb l'obra premiada, l'autora ha volgut "plasmar la dansa amb les cames". Durant la presentació de l'Aplec, celebrada aquest dimecres al matí a la Rambla de Figueres, també es va fer entrega del premi corresponent, així com els 2n, 3r, 4t i 5è, empatats amb punts, obres de les alumnes Júlia Alabau, Martina Gifrat, Aina Jiménez i Ainhara Schott. Mauné ha destacat la "qualitat dels treballs presentats" mentre que el regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha remarcat "la importància entre les activitats culturals i els centres educatius".