El dia de Nadal de 1923 es va estrenar El primer Nadal dels pastors de mossèn Rossend Fortunet al Patronat de la Catequística de Figueres. Enguany, doncs, farà cent anys d’aquella data històrica i l’associació Pastorets de Figueres ha decidit celebrar-ho amb múltiples activitats i iniciatives que aquest dissabte passat es van presentar oficialment i que s’allargaran fins a l’abril del 2024. Durant la presentació també es va estrenar un vídeo promocional enregistrat al Teatre-Museu Dalí, dirigit per Jordi Pont i produït per 19 Estudi Creatiu.

La presidenta dels Pastorets de Figueres, Laia Alsina, va recordar la particularitat del text de l’obra i que, fa poc han esbrinat, també es representa en altres punts de Catalunya. Aquesta dada formarà part del llibre que es presentarà l’abril de l’any vinent i que enllaçarà amb el publicat fa un quart de segle. També, el volum inclourà un lèxic que Gerard Carrión ha preparat, «un recull de cent seixanta-quatre paraules del text que, o bé no s’utilitzen o bé els joves no entenen el significat». En aquest sentit, el text original de l’obra es podrà trobar íntegre al web dels Pastorets, així com la resta d’actes. Entre aquests destaca la sardana que mossèn Fortunet va escriure i que es ballarà el proper 11 de setembre; una exposició al Casino Menestral i que es convertirà en una mirada per la història d'aquests pastorets; un concert dedicat a la sarsuela original, banda sonora de la representació; un club de lectura dins les sessions de Llegir el Teatre entorn de l’obra i l’edició d’un conte dedicat a la Llufa, un dels personatges emblemàtics de la representació que, al llarg dels anys, han interpretat tant actors com actrius. Aquest conte, va comentar Gemma Gumbau, «l'han inspirat un nodrit grup de pastoretes».

Les representacions tornen al Teatre El Jardí

D'altra banda, enguany està previst el retorn al Teatre El Jardí amb tres funcions, exclusivament el mes de desembre: els dies 26, 28 i 30 de desembre. Durant l’acte de presentació també es van presentar els cartells del centenari i de la representació, un encàrrec al dissenyador Àlex Gifreu que ja havia col·laborat anteriorment amb l'associació i que, d’entrada, van sobtar a la junta, però que ara «ens agraden molt i estem segurs que tindran un impacte visual que cridarà molt l’atenció». Els cartells inclouran un QR per descarregar informació sobre el centenari.