L’Escala torna a capbussar-se, aquest dissabte i diumenge, dins l’univers grecoromà gràcies al Triumvirat Mediterrani. Empúries, un dels escenaris principals de la proposta, acollirà dissabte una de les grans novetats del cartell: l’Archefood, un taller familiar impulsat pels xefs de l’Hostal Empúries, que combina «història i cultura amb la gastronomia a l’antiguitat», com detalla la tècnica de Turisme, Carme Formatjé. Al bar del MAC-Empúries, es prepararan unes tapes inspirades en les receptes d’Aspici, un gastrònom romà del segle I, amb la voluntat d’explorar els sabors i ingredients de l’època i els mètodes ancestrals de la conservació d’aliments.

Empúries, on es farà aquest taller, serà l’escenari, sobretot dissabte, d’altres propostes com contes i tallers entorn del cavall alat Pegàs; una gimcana enigmàtica i visites guiades gratuïtes, entre altres. Al mateix temps, però a la Riba, al nucli antic de l’Escala, obrirà les portes el mercat d’artesania i productes naturals amb la presència d’entre setze i divuit parades que promouen «la qualitat i la proximitat dels productes».

El Triumvirat, però, amaga altres novetats. A banda de les tradicionals lluites de gladiadors, enguany la companyia Excalibur estrena un espectacle de foc, Beltane, dissabte a les deu del vespre, a la Platja. També destaca un tast de vins salins consistent en el tast de tres vins de l’Empordà i la degustació de pa amb tomàquet i anxoves amb la Gastronòmica. L’activitat permet «la vinculació entre producte del territori, que es va començar a comercialitzar en època grecoromana, i com aquests vins ens aporten valor afegit, tant en la gastronomia com en el producte turístic», diu Formatjé tot definint el tast com «una experiència motivacional», ja que al mateix temps que degustes un vi algú t’explica la seva història i el recorregut al llarg del temps. El tast es fa diumenge a l’Alfolí de la Sal i l’aforament és limitat.

D’altra banda, després d’uns anys sense participar, retornen els Armats de Blanes representant la Legió V Macedònia I Cohort i instal·lant el seu campament romà a la Platja. Des d’aquí explicaran al públic com era la vida quotidiana i les diferents tècniques de combat defensives i ofensives que aplicaven així com l’armament que utilitzaven. També introduiran el tema de la medicina en aquella època i oferiran als més petits la possibilitat de tirar amb arc a la Riba petita, entre altres.

Els infants també disposaran d’altres punts d’interès com un taller amb torn de ceràmica de la companyia Terrafoc de Perpinyà, especialistes en ceràmica històrica, diumenge matí i tarda a la Riba. «La ceràmica és un producte que cal mostrar als nens perquè és del territori», confirma la tècnica. El Triumvirat, que combina tradició i modernitat, és, com recorda Formatjé, «una activitat estratègica» dins el calendari anual, vinculada al llegat d’Empúries» i del tot «consolidada».