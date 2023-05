La Casa Natal Salvador Dalí de Figueres apostarà pels hologrames, els màppings i les projeccions audiovisuals per ajudar a entendre “la figura de l’artista” figuerenc. El director de l’equipament, Eduard Bech, explica que la casa natal serà “una visita complementària” a la dels museus que té la Fundació Gala Salvador Dalí, on s’hi exposa bona part de l’obra del pintor empordanès. A través del contingut audiovisual es preveu repassar la formació que va rebre l’artista i també la projecció que va tenir al món. Durant aquests dies de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres, s’ha obert al públic perquè els visitants puguin descobrir una petita part del que serà el museu. De moment ja hi han passat més de 250 persones.

La Casa Natal de Salvador Dalí preveu obrir les portes a la segona meitat del 2023 però aprofitant les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres, s’ha obert al públic perquè els visitants puguin veure les obres i un petit tastet del que serà l’equipament.

Només d’entrar, el públic accedeix a una sala, que és on hi havia la notaria del pare de Dalí. En aquesta sala es pot veure un audiovisual que combina projeccions amb hologrames i una recreació de la sala de la notaria. En aquesta primera sala s’explica com va arribar el pare de Dalí a Figueres i com va establir-hi la família.

El director de l’equipament, Eduard Bech, assegura que busquen “la sorpresa” dels visitants a partir dels recursos tecnològics que hi ha a l’abast. Aquesta primera experiència dona pas a l’inici de la visita d’obres per alguns dels espais que hi haurà a la casa natal.

A l’entresol, on va viure Salvador Dalí fins als 8 anys, hi haurà un interactiu on es podrà reviure el naixement del pintor i a partir d’aquí es repassarà la formació que va rebre el pintor abans que esdevingués l’artista de renom internacional.

Entendre el personatge per comprendre l’obra

Sense ànim de fer un repàs cronològic, la casa natal també mostarà la seva etapa a Madrid i com va conèixer a altres artistes. Bech ha assegurat que al llarg de la visita, l’objectiu és conèixer la “part més íntima” del pintor, una faceta que habitualment no s’explora a la resta de museus que hi ha oberts.

El director de l’equipament ha recordat que el triangle de museus de Dalí -Figueres, Portlligat i Púbol- es pot veure bona part de l’obra però a vegades cal “entendre el personatge” per entendre millor l’obra. En definitiva, busquen convertir-se en una “visita complementària” a la resta d’espais on s’exposa la seva obra.

A més, hi haurà una sala dedicada a veure la projecció internacional que va tenir i com va utilitzar els mitjans de comunicació per difondre la seva obra. La Casa Natal també destinarà tot un espai a una experiència immersiva amb la projecció d’algunes de les obres mentre els visitants escolten algunes de les frases més cèlebres de tenia.

Els visitants que passin per aquest equipament faran la visita amb audioguia que estarà disponible en català, castellà, francès i anglès. De tota manera, Eduard Bech detalla que estan oberts a poder afegir altres idiomes si veuen que hi ha molta demanda. A més, es faran servir auriculars que no aniran ben bé enganxats a l’orella per tal que el públic pugui escoltar alguns dels sorolls d’ambient que hi hagi al llarg del recorregut i també puguin comentar la visita amb altres persones.

La visita finalitza a la terrassa, el pis superior de l’edifici del carrer de Montoriol. En aquest espai hi haurà una zona amb màquines d’autovenda i taules per gaudir de les vistes a la ciutat de Figueres i un espai amb activitats interactives i educatives. Tot i que actualment encara no hi ha les màquines instal·lades, l’ajuntament ofereix aquests dies uns bunyols per tancar la ‘visita d’obres’ en un dels equipaments més reclamats pels figuerencs.