Joan Ballesta i Molinas (l’Escala 1893- Chânes 1962), més conegut amb el sobrenom de Joanet Calafat, fou un personatge polifacètic: àcrata, lliurepensador, director de la revista local Costa Brava (1919-1922), polític (president local del Partit Republicà Federalista de les comarques gironines, alcalde de Girona a les acaballes de la Guerra Civil...), amant del món de la faràndula, autor de peces teatrals, actor i director escènic, dinamitzador d’un grup de putxinel·li... En acabar la guerra, va marxar a França i no va retornar mai més a la seva petita pàtria. En un retrat d’Ernest Albert i Galter (La Dansa més Bella, núm. 8, agost 1928) se’l descrivia com a posseïdor d’un temperament emprenedor, un rodamon original i intel·ligent, un xic bohemi, més propi de l’època trobadoresca, amb inventiva i medul·la de poeta.

La seva fama com a home lletraferit queda més que acreditada dins l’àmbit escalenc per la freqüència amb què les seves obres han estat recordades per les publicacions locals al llarg de les darreres dècades (revista dels Aplecs de la Sardana, el butlletí cultural L’Escalenc), a més d’un llibre sobre la seva figura (Rafel Bruguera i d’altres, Joan Ballesta «Calafat», un escalenc alcalde de la Girona Republicana, 2008), la seva inclusió com a rondallista popular al recull de Lurdes Boix Tres llegendes del Montgrí a l’Escala (2013); i les interpretacions d’algunes de les seves peces com a lletrista: el vals mariner Donzella escalenca (Coral Emporium, agost 1985), Les cançons de L’Estrafet (Cor Indika, setembre 2011), entre altres.

Per a la resta d’emporitans, la seva obra com a escriptor ens ha estat amagada, ja que no ha estat citada al Diccionari Biogràfic de l’Alt Empordà o a la Viquipèdia. El mèrit de les seves creacions és remarcable per la quantitat, varietat i aportacions a l’etnografia escalenca. Com a ànima de Costa Brava, va haver de recórrer a vegades a pseudònims (Scipió, i crec que per l’estil i llenguatge també El curiós impertinent) per evitar la petita vanitat de signar amb el seu nom més d’una col·laboració al mateix número. Del capítol d’articles en seccions lliures o d’altres amb el títol de la columna, en destacaria de Proses del moment «El català en els escenaris», «La pena de mort» i «Irlanda, nació independent»; de la secció Les nostres converses (amb Marcel·lus, el seu alter ego) les seves reflexions filosòfiques, sobre la natura, sobre la literatura... Dos escrits de fibra històrica són particularment rememorats pels estudiosos escalencs: «25 d’Octubre de 1837» (la lluita contra les tropes carlines menades per mossèn Benet Tristany), «La Setmana Tràgica escalenca» (la crònica de l’intent de crema de l’església el juliol de 1909).

En Ballesta periodista havia nascut, però, per fer teatre. Aplaudit com a recitador de poemes en les vetllades dels Pomells de Joventut, també quan feia de clown Puch, va participar de l’elenc d’obres de teatre amateur en els odèons locals, sempre amb bones ressenyes: La boja d’Àngel Guimerà (en la pell de Germà Albert), Mare eterna d’Ignasi Iglesias (fent el personatge de l’amo de la masia), la també guimeriana En pólvora (el serè i apassionat Marcó), Esclaus de les Passions de Mn. Francesc Gay («Ballesta, en son paper difícil, bé com sempre»), Els nàufrags de Santiago Russinyol («correcte en dicció i ademan»), el drama arranjat del francès per Antoni Navarro Puga La paraula d’honor ó Els dos sargents francesos (en el rol de Ferrán d’Aubert). Era habitual en aquells anys una propina en forma de monòlegs (Casat! de Coca i Vallmajor, Parenostre, A mitja vela) o diàlegs xamosos (Un cop de teles) per als quals Joan Ballesta reservava part del seu talent i recursos d’artista dels escenaris.

En Ballesta fou, igualment, autor i a voltes director teatral. De 1919 data la sarsuela La llegenda dels bons navegants, de la qual va escriure el llibret. Més conegudes són les seves peces El bruixot de les Rocales i la més reeixida L’Estrafet, ambdues musicades pel seu amic, llavors veí de Cassà, Pere Mercader i Andreu. Hi ha una peça innominada i inacabada (amb els personatges coincidents del conte Boirada) en què sentim diàlegs i veus cantores al llarg d’un carrer vora la platja, amb apunts argumentals sobre la migradesa de l’ofici de pescador i la deshonra d’una tavernerota. El bruixot (1922) té clares influències de Guimerà –Ballesta havia interpretat Terra baixa–, un món de pastors a l’alta muntanya, la masia Cal Cebrià, que es preuen de ser més purs i nobles que la gent de la plana; en Joanic, enamorat de la Rosereta, la filla d’un amo ferreny i adust, li plantarà cara. L’Estrafet (1924) és una obra lírica d’ambientació marinera: el pobre noi esguerrat escarnit pel poble, al qual maleeix («Deixeu-me canalles./ així us colgui un llamp/ i vostres barquetes/ morin pel rocam!»); només la Cristineta, filla d’en Titoina, vell patró de barca, s’apiada d’ell; una compassió que augmenta l’agror d’en Vori, enamorat de la noia, però l’Estrafet embogirà en la recerca d’una mare que creu perduda en el mar.

Destresa creativa

Les peces esmentades es poden interpretar com a drames lírics o sarsueles. En aquest sentit, les estrofes escrites per Joan Ballesta per ser cantades pels cors ja mostren destresa de creació popular («Que fa aquí el galant pastor, / amb la cara emmurriada? Vigilant potser el llop / que no empaiti la ramada?», «Les petites barques de veles llatines com blanques gavines que suren pel mar / a terra s’acosten al trenc de l’aubada mentres l’oretjada les besa al pasar»). Ballesta també va tastar la poesia fora del marc teatral: els tres sonets que componen L’Aplec de St. Martí d’Empuries (1919), Donzella escalenca (vals mariner amb música de Lluís Albert), un poema de tendresa naturalista (L’ocell de sang i de mort), el duet dedicat al seu poble (L’Escala, La vila dels meus amors), L’èxode, un colpidor fotograma de l’exili: «Per la ruta pedregosa / marxa, amb passos vacil·lants/ la corrua miseriosa/ d’homes, dones, vells, infants».

Extensa galeria de personatges típics locals

És, tanmateix, amb la prosa folklòrica –juntament amb els seus guions teatrals– com Joan Ballesta va crear una extensa galeria de personatges típics escalencs. Aquestes aportacions es troben de manera esparsa a la publicació Costa Brava: l’Agneta i en Colom del conte El bruixot (núm. 47), les contalles de vells llops de mar com l’Hereu Carpinell (núm. 15), l’oncle Garí (La gropada, núm. 31), La fi de l’avi Quilet (núm. 50, rondalla amb què va ser premiat als Jocs Florals de la vila el 1921). Ballesta també va fer versions pròpies d’algunes llegendes com La cova de Baix de cols (a l’illa Mateua de cala Montgó), on el narrador és l’avi Maties, un altre llop de mar, viatger i aventurer retornat de les Amèriques (núm. 21), així com de La fada de Cala Farriola (núm. 24). Al llarg de diversos números de la seva curta però intensa vida Publicacions Costa Brava va inserir deu contes amb el rètol genèric de Veles al Vent. La publicació per fascicles, que els lectors podien enquadernar, era una faisó més econòmica, però més pacient alhora, d’arribar al públic. Solitud (1904), de Víctor Català, també s’havia publicat com a fulletons de vuit pàgines setmanals a la revista Joventut (març 1904-maig 1905). Veles al Vent amplia i fa reaparèixer la nòmina d’escalencs (tots de ficció?) i les seves romances: Don Secundinu (Esclat tardoral), El secret de l’oncle Tomeu, la Tomasa, l’avi Roc, el noi Carpinell, en Salvi de cala Pona (Fals testimoni), en Telm Sasserras i l’Engracieta (El sant de la nena), el Noi Titoina (Encantament), el vell llop de mar En Xaloc, en Jaumetó –hereu del Calandrí–, la Roseta, filla gran de la Reparada (Mar de llamp), en Jepot (Segones nupcies). Missenyor Oratjol (Fantasia), l’avi Eudalt, la Llúcia i l’Engracieta de Boirada (conte incomplet).

Aplegar les biodades del Joan Ballesta dramaturg de la seva etapa gironina (1930-1937), comportaria un segon treball de divulgació dels extramurs escalencs. Com a cloenda, una petició a l’ajuntament, entitats culturals o de mecenatge del codi postal 17130: pagaria la pena editar en format de llibre convencional el recull de proses de Veles al Vent aprofitant l’avinentesa de la commemoració de l’any de naixença per fer possible que el nom de Joan Ballesta i Molinas prengui cos i ànima literàries en les fonts de consulta internauta.

Nota de l'autor: El meu més sincer agraïment al Museu Històric de l’Escala, per facilitar-me els textos manuscrits / mecanografiats de les obres teatrals.