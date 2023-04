El cantant Bruce Springsteen ha segellat el seu idil·li amb la ciutat de Barcelona després de l’apoteòsic concert de gairebé tres hores que ha ofert davant de prop de 60.000 persones a l’Estadi Olímpic de Barcelona. “Barcelona us estimem”, ha dit Springsteen fins a tres ocasions. En plena forma i amb una energia inesgotable, Springsteen, de 73 anys, acompanyat per The E Street Band ha defensat un repertori ple de clàssics. El cantant ha ofert aquest divendres el primer dels dos concerts que farà a Barcelona, el següent, aquest diumenge, els dos amb sold out. Una actuació que dona el tret de sortida a la seva gira europea.

A les nou de la nit ha aparegut Bruce Springsteen sobre l’escenari després que ho fessin els membres de The E Street Band. “Hola, Barcelona. Hola, Catalunya”. Aquestes han estat les primeres paraules de Springsteen dedicades al públic barceloní que ha embogit amb la seva presència. No ha estat l’única referència a Barcelona al llarg del concert. “Us estimem”, ha dit en tres ocasions.

Aquest ha estat un concert molt especial pels seguidors de Springsteen que han vibrat, corejat i ballat totes les cançons, d’esperit roquer, que Springsteen ha defensat sobre l’escenari de l’Estadi Olímpic. Especial per l’estima del públic català cap al cantant i per la seva tornada a Barcelona després del concert que va oferir al maig del 2016 al Camp Nou.

Springsteen ha anat repassant amb una energia inesgotable durant prop de tres hores els temes de la seva trajectòria: ‘No surrender’, ‘Prove it all night’, ‘The promised land’, ‘She’s the one’, ‘Backstreets’, ‘Ghosts’, ‘Kitty’s back’...

Alguns dels moments més especials i intensos han estat la interpretació de ‘Badlands’, amb el públic corejant la cançó o quan han sonat altres grans clàssics de la seva carrera com ‘Thunder road’ i ‘Born to run’, del mític disc de l’any 75 que porta per al mateix títol o les emblemàtiques ‘Born in the U.S.A’, o ‘Glory days’, les dues del disc ‘Born in the U.S.A.’ del 85.

Michelle Obama

I ha estat quan ha sonat ‘Glory days’ que ha pujat a l’escenari Michelle Obama per fer els cors de la cançó. De fet, al concert hi ha assistit els Obama i també el cineasta Spielberg, que aquest divendres se’ls ha vist per Barcelona en llocs com el Moco Museum o la Sagrada Família.

El concert ha acabat amb ‘I see you in my dreams’ amb Bruce Springsteen sol amb una guitarra acústica i acomiadant-se del públic de Barcelona.

Gira

A més de la capital catalana, la gira farà parada a Dublín, París, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurich, Düsseldorf, Göteborg, Oslo, Copenhaguen, Hamburg, Viena, Munich i Monza. Més endavant, s'hi afegiran ciutats i dates al Regne Unit i a Bèlgica. Els dos concerts a Barcelona són els dos únics que el cantant nord-americà oferirà a Espanya.

La gira d’aquest any suposa el retorn de la banda a les actuacions en directe des del febrer del 2017, quan van acomiadar a Austràlia la gira mundial 'The River Tour' durant 14 mesos. 'Billboard' i 'Pollstar' el 'tour' mundial va ser el més important del 2016.

Springsteen i The E Street Band es van tornar a reunir per actuar al programa de televisió 'Saturday Night Live' el desembre del 2020, on van actuar en directe dues cançons del seu últim disc d'estudi, 'Letter To You' (Columbia Records)