Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa i dins el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu, aquest dissabte algunes escoles de dansa de Figueres –La Nau Oliva, Art & Dance, escola de dansa i música Pilar Sánchez i Agitart– celebren el Dia Internacional de la Dansa a la ciutat amb una primera proposta conjunta d’espectacles al carrer i amb la intenció de donar-li continuïtat els pròxims anys. L’objectiu és viure i visualitzar la dansa a la ciutat.

Les actuacions i performances gratuïtes es desenvoluparan entre els escenaris de la plaça Josep Pla, a les 11 del matí, i la Rambla, a les 12. La proposta també inclourà la lectura d’un manifest. Una de les voluntats de les escoles organitzadores és organitzar, més endavant, masterclass i cursos de les diferents disciplines: dansa clàssica, contemporània i flamenc, amb ballarins de renom, preus molt assequibles amb la idea d’apropar aquest art a tothom.

Gaudir d’aquest art

Aquests centres entenen que la dansa és una part important de Figueres, ja que un gran sector de la població de manera directa o indirecta gaudeix del seu art i beneficis. Per aquesta raó, «considerem que un dia tan important pel sector s’ha de celebrar, i una manera perquè pugui arribar a com més persones millor és creant espais de dansa, on es faran mostres de dansa al carrer, acostant aquest art a qualsevol persona que passegi per la ciutat».

Val a dir que la dansa és un art present en la programació habitual de la ciutat. Per una banda, Figueres a Escena inclou espectacles d’estils molt variats. La propera cita serà el 28 de maig de la mà de l’Esbart Sant Martí de Barcelona que, amb més de setanta-cinc anys d’història dedicada a la cultura popular catalana, presenta el seu darrer espectacle N9U.