A la trobada hi participaran 400 nens de les comarques de Barcelona i seran els protagonistes com a primers balladors de la sardana ‘Coti x Coti’, que serà interpretada per la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. La cloenda d’El País a l’Escola, que se celebra anualment, inclou un galop d’entrada, la ballada de diferents sardanes i la presentació dels instruments de la cobla, on la mateixa cobla explica als escolars assistents les seves característiques, instrument en mà. La sardana que tanca la trobada és ‘El país a l'escola' que fou encarregada al compositor Carles Santiago l'any 1994, any que s'estrenà. L’acte serà conduït per la periodista Elisenda Carnicé que interactuarà amb els joves sardanistes durant la ballada. I serà l’encarregada d’anunciar al prop de mig miler d’escolars, quan arribi el moment, que seran els primers balladors d’aquesta estrena, la sardana ‘Coti x Coti’ dels Tyets. La sardana protagonista d’enguany, la ‘Coti x Coti’, l’ha arranjat Xavier Ventosa, compositor i instrumentista de clarinet, violí i tible. Ha estat intèrpret de tible a la cobla Vila d’Olesa, la Cobla Cardona i actualment a la Jovenívola de Sabadell. El País a l’Escola El programa El País a l’Escola és una campanya per treballar la sardana a l’aula de qualsevol curs de primària, i segons el ritme i la realitat de cada centre, en aquest cas a les escoles de les comarques barcelonines. En altres demarcacions catalanes, hi ha també projectes educatius que porten la sardana a l'aula, com el 'Saltem i ballem' a les comarques lleidatanes o 'La sardana a l'escola' a la demarcació de Girona. Per altra banda i en declaracions a l’ACN, el grup va explicar que estudiaven publicar una versió sencera de la cançó ‘Coti x Coti’ amb cobla, que seria diferent a la que s'estrenarà la setmana que ve, i que es pugui estrenar en una “gran plaça amb sardanes reals”.