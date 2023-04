La fotografia presentada per Adolfo Martin d’un tram del mur de pedra existent a l’alçada del Dolmen de la Casa Cremada, ha estat la guanyadora del I Concurs Fotogràfic sobre el Patrimoni de Pedra Seca de Roses organitzat per l’àrea de Promoció Econòmica de Roses i dotat amb un premi de 300 €.

Amb la convocatòria del concurs, es vol donar a conèixer i difondre la varietat i riquesa del patrimoni de pedra seca de Roses. S’ha dut a terme al llarg de tot el mes de març, període durant el qual els concursants han compartit a Instagram les seves fotografies originals sobre els elements de pedra seca del municipi. Per facilitar-ne la localització d’aquests elements, es posava a disposició dels concursants la informació dels itineraris de pedra seca de Roses i l’espai web Wikipedra, que permet consultar descripcions, fotografies i coordenades de barraques, marges, murs, pous..., inventariats per diferents associacions i persones a títol individual, tant a Roses com a la resta de Catalunya.

La imatge guanyadora dona tot el protagonisme a un tram del mur de l’itinerari megalític i de la pedra seca de Roses, situat concretament a l’alçada del Dolmen de la Casa Cremada i del Menhir de la Casa Cremada. La composició de la fotografia, captada des d’una petita alçada, ofereix una interessant perspectiva del recorregut sinuós del mur que avança cap al fons de la imatge, per oferir-ne en un segon pla la visió dels Pirineus, encara coberts de neu, i de la Badia de Roses i dels Pirineus.

La imatge ha resultat la guanyadora entre les 15 fotografies finalistes, els autors de les quals són els usuaris d’Instagram @albert_rocafort_foto, @carkzn, @javieracedo_, @embardissat, @chedis_10 i @mercepararols (alguns amb més d’una fotografia finalista).