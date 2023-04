El passat mes de febrer, l'Ajuntament de Figueres va anunciar que s'iniciava el procés que ha de tenir com a resultat final la construcció de la nova biblioteca, que s'ubicarà a la zona del Parc de les Aigües.

Per aquest motiu, el passat dimarts 25 d'abril el consistori figuerenc va publicar a les seves xarxes socials una enquesta que ha de servir «recollir l'opinió i els suggeriments de la ciutadania» sobre aquest nou equipament. Les respostes que es recullin contribuiran en el procés d'elaboració del Programa Funcional de la Biblioteca, el document que «guia i simplifica el procés de redacció del projecte arquitectònic».

Es plantegen un total de tres preguntes obertes sobre com ha de ser la nova biblioteca: quins serveis creus que ha d'oferir una biblioteca pública?, quines activitats?, i quins espais no hi poden faltar? Per a poder respondre-les cal accedir al següent enllaç: https://figueres-decidim.ddgi.cat/processes/Novabiblioteca/f/605/

La nova biblioteca

Aquest nou edifici públic comptarà amb uns 5.000 metres quadrats, la meitat dels quals es destinaran a biblioteca i l'altra meitat a Arxiu Comarcal i Municipal. Des de l'Ajuntament asseguren que tindrà «espais polivalents i adequats per poder oferir serveis culturals, educatius i socials de qualitat per a la comunitat amb el suport i col·laboració de diferents agents».