L'escriptor i dramaturg Jordi Coca visita la biblioteca de Figueres, aquest dimecres a les 7 de la tarda, per parlar de L'esquelet de Don Joan de Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917 - Caldes d'Estrac, 2008) en el marc dels clubs de lectura Llegir el Teatre que impulsa aquest equipament cultural. L'esquelet de Don Joan és una aproximació a la figura del Don Joan a partir de cinc textos i, segons comenta Magda Bosch, conductora del club, "Palau busca anar més enllà de l'anècdota, és un don Joan que se sent sotmès a un sentiment de buit i desesper i cada dona el fa tornar a néixer".

Josep Palau i Fabre va ser un autor molt vinculat a l'Empordà, sobretot a la Mar d'Amunt i Llançà. D'aquest autor, el mateix club de lectura de Figueres ja havia llegit Mots de ritual per a Electra, i visionat la posada en escena justament dirigida per Jordi Coca i interpretada per Àngels Bassas.