Amb motiu de les Fires i Festes de la Santa Creu i de la Fira del Dibuix i la Pintura, la Biblioteca de Figueres commemora el centenari del naixement dels pintors empordanesos Bartomeu Massot i Evarist Vallès, amb una mostra de llibres, cartells, catàlegs d'exposicions i d'altres documents del fons de la Biblioteca Fages de Climent.

De Bartomeu Massot Guillamet (Figueres, 1923 – Barcelona, 1974) es pot veure el programa de mà de l’any 1949 d’una exposició d’olis a les Galeria de Arte El Jardin, amb ressenya de Manuel Brunet i diversos cartells i programes d’exposicions realitzades per Massot a la Sala Icaria (Galerias Fortunet) de Figueres entre els anys 1950 i 1962, com també la invitació a una exposició realitzada a Granollers el 1957. En el cas d'Evarist Vallès Rovira (Pierola, l’Anoia, 1923 – Figueres, 1999), s’exposa el programa de mà de l’exposició d’olis i dibuixos de l’any 1949 a les Galerias Argos de Barcelona amb ressenya de J. V. Foix; els programes de mà i cartells d’exposicions celebrades per Evarist Vallès a Madrid, Barcelona i Figueres entre els anys 1950 i 1962; i els targetons i postals invitació d’exposicions, individuals i col·lectives celebrades els anys, a les sales d’exposicions figuerenques, Galeries Vallès i Art-3. També es pot admirar el llibre de 1964 Evarist Vallès amb textos de Rafael Santos Torroella i dedicatòria autògrafa de Vallès a la Biblioteca Popular de Figueres.

Bartomeu Massot i Evarist Vallès, juntament amb Joan Sibecas, són considerats el relleu generacional dels pintors pertanyents a l’escola empordanesa. Ambdós artistes foren fundadors dels col·lectius Cercle Artístic (1950) i del grup Indika (1952), alhora que els unia una estreta amistat amb el poeta Carles Fages de Ciment. Fruit d’aquesta col·laboració podem veure el programa de mà i el cartell, amb dibuix original de Massot, de l’exposició col·lectiva realitzada pels artistes a la Sala Fortuny l’any 1947; el cartell i el targetó d’exposició del grup Indika a la sala de sessions de l’Ajuntament de Figueres de l’any 1952; i el número d’octubre de 1960 de la revista Canigó que fa referència a la Primera Manifestació Pictòrica de l’Art Contemporani Empordanès.

La mostra es podrà veure fins al 6 de maig al vestíbul de la Biblioteca.