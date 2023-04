Com a homenatge a Maria Àngels Anglada, l’Ajuntament de Vilamacolum va organitzar el passat dissabte 22 d'abril la ruta «Les Closes, una visió naturalista», una visita guiada per Dolors Dalmau i Josep M Dacosta, més conegut com a «Daco», per gaudir sobre el terreny de les referències a la natura que va fer la insigne escriptora.

Dolors Dalmau, tècnica de normalització lingüística i guia de la ruta, explica que «La ruta sorgeix perquè una noia del poble, la Sònia Font, va fer aquest passeig literari com a treball de final de carrera i l'ha cedit a l'Ajuntament» i afegeix que «l'actual equip de govern ha decidit tirar endavant la ruta per tal de poder donar a conèixer una part de la història del poble i també per poder-ne descobrir alguns dels llocs més rellevants tot gaudint de la natura i la cultura». Durant tot l’any, s’ofereixen visites guiades. Per participar-hi cal contactar a través del correu ruta@vilamacolum.cat o al telèfon 972 52 17 05. Anglada i Vilamacolum Maria Àngels Anglada és important per al poble de Vilamacolum perquè «es va casar amb Jordi Geli, que formava part d'una de les famílies més importants de Vilamacolum», afirma Dalmau. A la vegada, l'autora, amb l'obra «Les Closes», descriu com era Vilamacolum a finals del segle XIX i hi reflecteix la vida del poble, els costums, el paisatge, etc.