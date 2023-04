El Museu del Joguet de Catalunya organitza una trobada de dibuixants urbans per aquest dissabte 22 d'abril a les 10 del matí amb la col·laboració dels Girona Urban Sketchers. Aquest esdeveniment es celebrarà al mateix edifici on s'ubica aquest museu figuerenc, l'antic Hotel Paris.

Des del Museu del Joguet animen a participar-hi tot dient: «Veniu a dibuixar els jocs i joguets, una activitat per a tots els públics. No us deixeu els vostres estris de dibuix!»