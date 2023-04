L’espai Art i Memòria del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera acull l’exposició artística Arxius, la capsa del temps des d’aquest dissabte, i fins al setembre. En aquesta proposta, l’artista gironina Elena Olivé Nogareda defensa la rellevància de la memòria individual per crear i entendre la història, centrant-se en la deportació o l’exili de moltes persones que acabaren en camp de refugiats, bàsicament al sud de França.

A partir de materials com expedients, cartes manuscrites, certificats, partides de naixement o informes de gent que va patir aquest exili o deportació, Olivé tracta de recuperar les veus del passat. «Intento que no es perdin els records d’un col·lectiu que no podem deixar en l’oblit», explica l’artista. La gironina investiga i busca donar veu a aquesta gent, donar-los protagonisme de forma individual, «parlar d’ells, posar-los noms i cares». Tal com afirma, la memòria històrica està en cada petit detall, traç o textura, i els documents són el material necessari per explicar el que va passar perquè són records gravats de la memòria individual.