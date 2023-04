L’artista vigatana Núria Graham presenta divendres el seu nou disc Cyclamen a la sala La Cate. És el cinquè àlbum de la cantant catalano-irlandesa, però aquest trenca amb la idea que tenien els oients, fins ara, de la seva música i d’ella mateixa. És un punt d’inflexió en la seva carrera musical. El treball és fruit de l’autoexploració i de les ganes de fer coses que encara no havia fet, idea que es deixa veure en el canvi de sonoritat i d’instrumentació, afegint l’arpa i la flauta, entre altres. Aquest és el primer disc en què s’involucra totalment en el procés d’elaboració, produint-lo ella. I no només ha agafat les regnes del seu so, sinó que és la primera vegada que publica un disc amb el segell nord-americà New Deal, de la discografia Verve Forecast, juntament amb Universal i Primavera Labels. És l’àlbum més internacional i, alhora, el més arriscat, tal com diu Graham, però va decidir fer-lo tenint-se en compte a ella mateixa.

Amb una notòria influència del folk i del jazz, Cyclamen ens condueix a una faula fantàstica, somnis premonitoris i missatges de la natura. També ho sent com una abraçada íntima a la llar, perquè l’ha cuinat a foc lent a casa seva, sorgint de la necessitat de la cantant vigatana de parar el temps i la immediatesa. Tal com afegeix l’artista, a través d’aquestes cançons s’hi poden trobar diferents Núries, per això no hi ha una aparent sintonia musical entre elles.