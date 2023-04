El proper dilluns 1 de maig a les 18h arriba a La Cate la nova proposta de la companyia La Drecera. Una interpretació de la vegada que Pau Casals va visitar la Casa Blanca on va conversar amb Kennedy. Pau Casals ofereix un concert a la Casa Blanca, convidat pel president Kennedy. És l’any 1961. Des de l’exili, Casals manté la seva creuada a favor de la pau al món i el retorn de la democràcia a Espanya. Kennedy és la gran esperança per evitar que la guerra freda esclati en una guerra real de conseqüències inabastables. Casals i Kennedy s’admiren. Però tenen idees ben diferents. El món penja d’un fil, i les tisores per tallar-lo estan en ben poques mans.

Dues persones que parlen. Que dialoguen. Dues persones que recorden, que s’emocionen, que entren en conflicte. Un espai i uns personatges. Això és teatre. Teatre que enganxa, que planteja interrogants, que ens fa pensar. Teatre amb majúscules. Això és “Un Concert a la Casa Blanca“. Casals i Kennedy que es troben i parlen. I diuen. I miren més enllà. I viuen situacions impossibles. I ho fan dalt d’un escenari. I els podem sentir. Kennedy i Casals. Dues personalitats fortes i convençudes que es van asseure per parlar cinc minuts i en van parlar més de cinquanta. Escoltem-los i revisquem-los. El 22 d’octubre de 2023 es compliran 50 anys de la mort de Pau Casals. “Un concert a la Casa Blanca” és un espectacle absolutament idoni per recordar el Mestre i actualitzar el seu missatge humanista, artístic i de pau, ara que l’amenaça de la guerra global i nuclear torna sorprenentment i de manera real. Idea de Jordi Roigé, amb la direcció de Llorenç Rafecas amb Roc Esquius, Mingo Ràfols i Mercè Pons. Aquest espectacle està relacionat amb el Concert d’Homenatge a Pau Casals que tindrà lloc el dia 28 d’abril a la Sala Toni Montal amb la violoncel·lista russa Sveta Trushka.